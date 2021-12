Cuando las cosas no salen bien, los resultados pueden ser desastrosos. Eso sucedió en Sporting Cristal después de perder ante Alianza Lima la final de la temporada 2021. Lo comentó el director técnico 'rimense', Roberto Mosquera, en charla con la página oficial del club.

La revelación de 'La Mosca' fue así, quien fue bastante claro: "El camerino fue un cementerio, el bus fue un cementerio. Es la primera vez que no escucho música, ni hablar a nadie hasta que llegamos al club. Está bien que sea así, porque eso es lo que sentimos, dolor. Muchos lloraron y está bien que tengan esa experiencia".

+ ¿Hasta cuándo pueden contratar los clubes peruanos el año 2022?

+ Le ofrecen mejores condiciones: São Paulo encamina propuesta por Jhilmar Lora

+ ¿Cuándo se jugará el superclásico del fútbol peruano?

El profesor Mosquera a 'Cristal TV' también le confesó la actualidad del plantel en ese instante: "No es una experiencia que la hemos buscado. La diferencia es que pusimos todo para que eso sucediera (ganar el título) y no sucedió. Y con cuatro delanteros de primer nivel no pudimos hacer un gol. Estamos hablando de cuatro delanteros de primer nivel. Hasta el palo de Alejandro Hohberg no nos favoreció".

Explicando también que el golpe fue sumamente duro para todos, incluido él por ser la cabeza del grupo: "Si caía un alfiler en el vestuario lo íbamos a escuchar todos. En el bus también y es lo que corresponde. Comenzar un nuevo sueño ahora es comenzar de cero". Alianza Lima golpeó duro, pero es parte del aprendizaje.