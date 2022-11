Después de la salida de varios jugadores, inclusive referentes, los directivos de Sporting Cristal también piensan los refuerzos que llegarán para la Liga 1 2023. Uno que les interesa es el central Leonardo Rugel, que defendió esta temporada la casaquilla crema.

Según se pudo conocer por medio del periodista, Gustavo Peralta, Rugel no ha renovado con los merengues:"Corrección: Desde el entorno de Leonardo Rugel me aclaran que aún no se renovó con la U y señalan que el defensa nacional tiene ofertas de otros clubes y conversaciones avanzadas con otro club. La U espera que se quede", anunció Peralta.

Sin duda, es una noticia buena para los rimenses, porque no habría muchos problemas para contar con la llegada de Leonardo. Los de Innova estarán muy atentos con lo que pase con el jugador peruano.

En tanto, en Sporting Cristal se espera poder confirmar al técnico brasileño en los próximos días y al mismo tiempo ir confirmando las renovaciones de algunos jugadores para la próxima temporada.





¿Cómo le ha ido a Leonardo Rugel?

El defensa central debutó en el fútbol profesional con Universitario de Deportes en el año 2019 y para la próxima temporada fue cedido a UTC de Cajamarca. Tras buenas actuaciones, volvió en el 2021 a Universitario de Deportes y desde entonces se ha convertido en pieza importante en defensa.