Los hinchas solo desean respuestas sinceras, mejores rendimientos en los grandes torneos, y menos dichos que los terminan exponiendo ante todos. Sporting Cristal jugará esta vez la fase previa de la Copa Libertadores 2023, donde enfrentará al ganador del partido (ida y vuelta) de Sport Huancayo vs. Nacional de Paraguay.

Deberá hacer las cosas bien, para poder reflexionar luego en lo que podría ser una calificación a la fase de grupos. A donde por su historia siempre estuvo acostumbrado estar, y lo sabe bien su nuevo director técnico, Tiago Nunes. Quien, en una entrevista para el Diario Depor, contestó la importancia de esta competencia, abriendo su corazón para realizar un baño de sinceridad.

Lo que menciona el entrenador nacido en Brasil, es claro, no existen medias tintas: "Hoy en día hay otros clubes del continente que están por encima de Sporting Cristal. No a nivel de tradición, de camiseta, de hinchada, pero sí a nivel deportivo. Ahora, tenemos que volver a disputar la Copa Libertadores, pasar a la fase de grupos e ir avanzando paso a paso. No podemos prometer nada más que eso para nuestra afición".

Aclarando, que no promete nada más que trabajo, dedicación y entrega al máximo por parte de él, junto a sus colaboradores: "Tenemos que ser sinceros. Yo no soy una persona que va a mentirle a la hinchada y decirles que seremos campeones de la Libertadores, porque hay que ir de a pocos. Primero hay que formar un equipo competitivo, que tenga las condiciones de pelear como todos los de Sudamérica y ahí sí, quizá, empezar la búsqueda para tener mejores resultados".

Sobre Yoshimar Yotún hay algo claro, mostró su interés por este jugador de la casa. Desea que se quede con ellos: "Me gustaría que sí. Es un jugador referente. Tiene una linda historia con Sporting Cristal. Ahora, es algo que está viendo la directiva, nuestro presidente. Sé que el club está haciendo el máximo esfuerzo posible para que continúe. Ahora es él el que tiene que decidir".

Finalmente, ante la polémica sobre Martín Távara, y todo lo que significa su nombre tras las denuncias por violencia de género. Menciona Tiago Nunes una posición potente: "Llegué después de lo ocurrido. Me enteré del tema por la directiva. Me permitió tener mi opinión particular para el jugador y las personas del club que están manejando esto. Al mismo tiempo, dejo en claro que estoy totalmente en contra de cualquier tipo de violencia. Soy marido, padre, hijo, tengo hermanas, hermano. Es importante que se respete a las personas, pero al mismo tiempo hay que evaluar cada caso y este tema lo opinaré directamente hacia adentro".