A horas de la final de la Copa Libertadores en Lima, la Conmebol tomó una decisión inesperada, pero contundente: separar por completo a las barras de Flamengo y Palmeiras para evitar cualquier enfrentamiento. La organización decidió ubicar a los hinchas en zonas distintas de la capital, reduciendo al mínimo la posibilidad de cruces peligrosos en la previa del partido más esperado del año.

Según las disposiciones finales, Flamengo se alojará en la zona de Miraflores, cerca de la avenida 28 de Julio, mientras que Palmeiras fue enviado a Barranco, específicamente hacia la zona de la Playa La Herradura. Esta medida no solo divide a las hinchadas, sino que también crea un corredor de seguridad que permitirá a la policía mantener el control absoluto de los desplazamientos.

La distancia entre ambas hinchadas será de aproximadamente siete kilómetros, un margen que la Conmebol considera suficiente para evitar cualquier tipo de contacto directo. El objetivo es claro: minimizar riesgos en un contexto donde el clima futbolero está al rojo vivo y donde ambas barras han sido históricamente intensas en finales de Copa Libertadores.

Las autoridades locales y la policía nacional trabajarán con un plan especial que incluye rutas diferenciadas hacia el Estadio Monumental de Ate, horarios escalonados y un despliegue reforzado en puntos críticos de Lima. Se busca que el traslado de los miles de hinchas brasileños sea ordenado, seguro y sin incidentes, incluso en las zonas más concurridas.

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el Estadio Monumental de Ate, que pertenece a Universitario. Es la segunda vez que este recinto recibe una final de la Copa Libertadores pues ya lo hizo en el 2019.

El estadio Monumental de Universitario se encuentra al final de la avenida Javier Prado, una de las vías más importantes de Lima. Además, se encuentra en el distrito de Ate, tiene aforo para 80 mil personas y fue creado en el 2000.

Foto del trofeo de la Copa Libertadores en el Monumental. (Foto: Copa Libertadores)

¿Cuántos hinchas llegaron a Lima para la final de la Copa Libertadores?

Se estima que 50 mil hinchas entre Flamengo y Palmeiras llegaron a Lima para ver la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.

¿Cómo ver en vivo la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se podrá ver en vivo y en directo vía ESPN y Disney+. Además, también tendrás la opción de ver online por internet en la aplicación oficial de Disney+. Adicionalmente también tendrás gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

