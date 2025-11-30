Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

La impactante frase de Bruno Henrique que define a Lima tras título de Flamengo en la Libertadores

Bruno Henrique dejó un momento histórico en el Monumental instantes antes de levantar el título de la Copa Libertadores con Flamengo.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Bruno Henrique festejó el título de la Libertadores con Flamengo.
© Producción Bolavip.Bruno Henrique festejó el título de la Libertadores con Flamengo.

Bruno Henrique dejó una frase que ya está dando la vuelta al continente y que resume la sensación de todo Flamengo tras conquistar nuevamente la Copa Libertadores en Lima. Antes de levantar el trofeo en el Monumental, el delantero miró a Giorgian De Arrascaeta y soltó una sentencia que desató la locura entre los hinchas del ‘Mengao’.

Publicidad

“Lima es nuestra casa, no hay otra manera”, mencionó Bruno Henrique a Giorgian De Arrascaeta en el césped del Monumental tras ganar la Libertadores con Flamengo. Un mensaje que no solo refleja confianza, sino una relación casi mística entre el club brasileño y la capital peruana.

La frase explosiva de Bruno Henrique cayó como un rayo en redes sociales. Para los hinchas de Flamengo, Lima ya se ha convertido en un territorio sagrado, donde los títulos y las tardes históricas parecen repetirse como un destino marcado. Y este 2025 no fue la excepción.

Los medios deportivos resaltaron la frase como una demostración de identidad y poderío. Se recordó de inmediato la final del 2019 —también en el Monumental— cuando Flamengo levantó la Libertadores delante del continente tras vencer a River. Ahora, con un nuevo título conseguido en la misma ciudad, Lima dejó de ser solo un destino futbolero: es un símbolo.

Publicidad
Imagen
Bruno Henrique festejando el título de la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

Los números de Bruno Henrique en Flamengo

Bruno Henrique está siete temporadas en Flamengo pues llegó en el 2019 y se mantiene con contrato. En todos esos años, disputó 337 partidos, anotó 110 goles y brindó 55 asistencias.

Paolo Guerrero tendencia en Brasil por su inesperado festejo en el Monumental tras título de Flamengo

ver también

Paolo Guerrero tendencia en Brasil por su inesperado festejo en el Monumental tras título de Flamengo

Además, Bruno Henrique conquistó 5 Campeonatos Cariocas, 2 Brasileiraos, 3 Supercopa de Brasil, 2 Copa de Brasil y 3 Copa Libertadores con Flamengo.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuántas Copa Libertadores tiene Flamengo?

Flamengo tiene actualmente cuatro Copa Libertadores. Sus conquistas fueron en 1981 ante Cobreloa, el 2019 ante River Plate, el 2022 ante Athletico Paranaense y el 2025 ante Palmeiras.

¿Cuál fue el resultado final de la Copa Libertadores 2025?

Flamengo venció 1-0 a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025. Jugando en el estadio Monumental de Lima, el ‘Mengao’ ganó con gol de Danilo.

Publicidad

Datos claves

  • Bruno Henrique dijo “Lima es nuestra casa” a Giorgian De Arrascaeta tras ganar la Libertadores.
  • La frase se dio luego de conquistar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima.
  • Bruno Henrique tiene 7 temporadas en Flamengo, jugando 337 partidos y anotando 110 goles.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Flamengo renombró el Monumental con un apodo inesperado
Copa Libertadores

Flamengo renombró el Monumental con un apodo inesperado

Guerrero tendencia en Brasil por su festejo en el Monumental tras título de Flamengo
Copa Libertadores

Guerrero tendencia en Brasil por su festejo en el Monumental tras título de Flamengo

La decisión que tomó Conmebol para frenar peleas entre Flamengo y Palmeiras
Copa Libertadores

La decisión que tomó Conmebol para frenar peleas entre Flamengo y Palmeiras

Girona vs. Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por La Liga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto
Fútbol europeo

Girona vs. Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por La Liga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo