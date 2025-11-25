Esto tiene que pasar para que Sporting Cristal fiche a Luis Advíncula para la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal afrontará en los próximos días la semifinal de los Playoffs ante Alianza Lima. Eso no quita que ya vea el mercado pensando en la próxima temporada. Y los nombres que vienen sonando empiezan a ilusionar al hincha. Aunque, lo que esperan todos es que se concrete el regreso de Luis Advíncula.

Desde hace varias semanas que Luis Advíncula viene sonando en Perú con un posible regreso. Alianza Lima surgió como opción en vista de que Guillermo Enrique no continuará en el club. Sin embargo, no hubo avances. Y en Sporting Cristal aún no se deciden, pero existe la posibilidad de que aceleren por su vuelta.

‘Bolt’ tiene contrato vigente con Boca Juniors. Termina en diciembre de 2026, por lo que cualquier equipo que lo pretenda, deberá negociar con el ‘Xeneize’ y también deberá convencer económicamente al lateral. Por lo pronto, no hay ofertas ni negociaciones, pero en los ‘Celestes’ hay un plan que lo involucra.

Sporting Cristal no descarta a Luis Advíncula

Sporting Cristal ya ha definido algunas cuestiones respecto al plantel para 2026, donde tiene asegurada su plaza en Copa Libertadores. Para poder pelear en dicho torneo deben mejorar en la posición de centrodelantero donde piensan en el goleador del año en Perú, Facundo Callejo de Cusco FC. También se asegurarían la continuidad de Rafael Lutiger.

Advíncula puede llegar a Sporting Cristal (X @italocvillafue2).

En tanto, el caso de Luis Advíncula dependerá de lo que ocurra en los Playoffs de los próximos días. Si Sporting Cristal vence tanto a Alianza Lima como a Cusco FC y logra ser Perú 2, buscarán fichar a ‘Bolt’, según informó el periodista Ítalo Villafuerte en su cuenta de X (Twitter). Piensan en su llegada para que pueda ser un referente para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A su vez, el premio económico que se le dará a los ‘Celestes’ por ingresar directamente a la fase de grupos permitirá que afronten más operaciones. Así podrán pagar no sólo por Advíncula y/o Callejo sino que buscarán reforzar en otras posiciones como el ataque o el otro lateral.

Las estadísticas de Luis Advíncula en Sporting Cristal

La carrera de Luis Advíncula está atravesada por dos equipos como Boca Juniors y Sporting Cristal, además de su experiencia en el fútbol europeo. En el ‘Xeneize’ es en donde más jugó con 169 partidos disputados (6 goles y 13 asistencias).

En tanto, los ‘Celestes’ están en segundo lugar en cuanto a mayor cantidad de presencias en su carrera. Jugó 122 partidos con 11 goles y 11 asistencias por su paso entre 2010 y 2012.

