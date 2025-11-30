Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Tras ganar la Libertadores: Flamengo renombró el Monumental con un apodo inesperado y Universitario lo confirmó

Flamengo se quedó con la Libertadores tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final y le colocó un nuevo apodo al Monumental.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
De Arrascaeta festejando el título de Flamengo.
© Getty Images.De Arrascaeta festejando el título de Flamengo.

La final de la Copa Libertadores dejó un detalle inesperado que encendió las redes en Perú y Brasil. Tras conquistar el título en el Monumental, Flamengo decidió “renombrar” el estadio de Universitario con un apodo que nadie veía venir.

Publicidad

En un mensaje que rápidamente se volvió tendencia, Flamengo publicó en sus redes sociales: “Gracias causitas por prestarnos la casa para el festejo otra vez”, en alusión directa a los dos títulos de Libertadores que han levantado en Lima. La frase actuó como una chispa y desató una ola de reacciones inmediatas.

El término “causitas” —tan peruano y tan familiar— sorprendió incluso a los propios hinchas del Flamengo, que celebraron con humor y orgullo la inesperada conexión cultural. El club brasileño no solo agradeció el escenario: marcó territorio emocional, dejando claro que Lima se ha convertido, en su narrativa, en un lugar donde la gloria se repite. El Monumental no solo fue sede: para los brasileños, fue nuevamente “su casa”.

Lo más sorprendente llegó desde Ate. Universitario respondió públicamente al apodo y lo confirmó sin dudar, generando uno de los intercambios más comentados de la jornada. “Siempre bienvenidos a nuestra casa, el Monumental, queridos hermanos de Flamengo”, publicó el club crema, sumándose al tono amistoso y elevando aún más la viralidad del momento.

Publicidad
‘U’ aceptó que Flamengo llame “la casa” al Monumental. (Foto: X)

‘U’ aceptó que Flamengo llame “la casa” al Monumental. (Foto: X)

¿Por qué Flamengo quiere tanto el Monumental?

Flamengo quiere el estadio Monumental de Universitario puesto que en ese recinto deportivo disputó dos finales de Copa Libertadores y ambas las ganó: en el 2019 ante River Plate y el 2025 ante Palmeiras.

Misterio en Lima a horas de la final de la Libertadores: El nombre de ‘Gabigol’ aparece en la estatua de ‘Lolo’

ver también

Misterio en Lima a horas de la final de la Libertadores: El nombre de ‘Gabigol’ aparece en la estatua de ‘Lolo’

El intercambio entre Flamengo y Universitario no solo quedó como una anécdota colorida: se transformó en uno de los momentos más comentados de la final. La combinación de humor, respeto y conexión cultural convirtió al “nuevo apodo” del Monumental en tendencia regional.

Publicidad
Imagen
De Arrascaeta festejando la Libertadores en Río. (Foto: X Flamengo)

¿Cuánta capacidad tiene el Monumental?

El estadio Monumental tiene una capacidad para 80 mil personas, es propiedad de Universitario y fue inaugurado en el 2000.

¿Cuántas finales de Copa Libertadores se han jugado en el Monumental?

En el estadio Monumental se han jugado dos finales únicas de Copa Libertadores. En el 2019 ganó Flamengo 2-1 a River Plate y en el 2025 ganó Flamengo 1-0 a Palmeiras.

Publicidad

Datos claves

  • Flamengo usó el término “causitas” en redes sociales al agradecer el uso del estadio.
  • El club brasileño “renombró” el Monumental, llamándolo “la casa” tras su victoria.
  • Universitario respondió a Flamengo, confirmando ser “nuestra casa, el Monumental”.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Tras la maldición de Alianza Lima con Palmeiras, el mensaje de Flamengo para Universitario
Copa Libertadores

Tras la maldición de Alianza Lima con Palmeiras, el mensaje de Flamengo para Universitario

La frase de Bruno Henrique que define a Lima tras título de Libertadores
Copa Libertadores

La frase de Bruno Henrique que define a Lima tras título de Libertadores

Guerrero tendencia en Brasil por su festejo en el Monumental tras título de Flamengo
Copa Libertadores

Guerrero tendencia en Brasil por su festejo en el Monumental tras título de Flamengo

Girona vs. Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por La Liga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto
Fútbol europeo

Girona vs. Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por La Liga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo