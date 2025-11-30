La final de la Copa Libertadores dejó un detalle inesperado que encendió las redes en Perú y Brasil. Tras conquistar el título en el Monumental, Flamengo decidió “renombrar” el estadio de Universitario con un apodo que nadie veía venir.

En un mensaje que rápidamente se volvió tendencia, Flamengo publicó en sus redes sociales: “Gracias causitas por prestarnos la casa para el festejo otra vez”, en alusión directa a los dos títulos de Libertadores que han levantado en Lima. La frase actuó como una chispa y desató una ola de reacciones inmediatas.

El término “causitas” —tan peruano y tan familiar— sorprendió incluso a los propios hinchas del Flamengo, que celebraron con humor y orgullo la inesperada conexión cultural. El club brasileño no solo agradeció el escenario: marcó territorio emocional, dejando claro que Lima se ha convertido, en su narrativa, en un lugar donde la gloria se repite. El Monumental no solo fue sede: para los brasileños, fue nuevamente “su casa”.

Lo más sorprendente llegó desde Ate. Universitario respondió públicamente al apodo y lo confirmó sin dudar, generando uno de los intercambios más comentados de la jornada. “Siempre bienvenidos a nuestra casa, el Monumental, queridos hermanos de Flamengo”, publicó el club crema, sumándose al tono amistoso y elevando aún más la viralidad del momento.

‘U’ aceptó que Flamengo llame “la casa” al Monumental. (Foto: X)

¿Por qué Flamengo quiere tanto el Monumental?

Flamengo quiere el estadio Monumental de Universitario puesto que en ese recinto deportivo disputó dos finales de Copa Libertadores y ambas las ganó: en el 2019 ante River Plate y el 2025 ante Palmeiras.

El intercambio entre Flamengo y Universitario no solo quedó como una anécdota colorida: se transformó en uno de los momentos más comentados de la final. La combinación de humor, respeto y conexión cultural convirtió al “nuevo apodo” del Monumental en tendencia regional.

De Arrascaeta festejando la Libertadores en Río. (Foto: X Flamengo)

¿Cuánta capacidad tiene el Monumental?

El estadio Monumental tiene una capacidad para 80 mil personas, es propiedad de Universitario y fue inaugurado en el 2000.

¿Cuántas finales de Copa Libertadores se han jugado en el Monumental?

En el estadio Monumental se han jugado dos finales únicas de Copa Libertadores. En el 2019 ganó Flamengo 2-1 a River Plate y en el 2025 ganó Flamengo 1-0 a Palmeiras.

