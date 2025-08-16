Es tendencia:
Ignacio Buse tuvo un mal día y perdió en semifinales del Challenger de Cancún: ahora, a pensar en el US Open

El 'Colo' tuvo una mala jornada y fue claramente superado por el checo Dalibor Svrčina. Tras su participación en Cancún, jugará la qualy del US Open.

Por Hugo Avalos

Ignacio Buse y un mal día en el Challenger de Cancún.
© Instagram @cancuncountryopenIgnacio Buse y un mal día en el Challenger de Cancún.

Ignacio Buse (número 140 del ranking ATP) no tuvo un buen sábado y sufrió una contundente derrota en la semifinal del Challenger de Cancún, en México. Fue doble 6-1 y clasificación a la gran final para el checo Dalibor Svrčina (115º). El peruano, ahora, debe pensar en la qualy para el US Open, cuarto y último Grand Slam del año.

El ‘Colo’ llegaba con muchas expectativas para esta ronda previa a la final. Durante los últimos dos días, jugó hasta tres partidos debido a una suspensión que tuvo por lluvia el día miércoles. Tras vencer al colombiano Daniel Galán (144º), al kazajo Beibit Zhukayev (206º) y al alemán Daniel Altmaier (60º), llegó a esta semifinal.

Sin embargo, no fue el día del limeño de 21 años. Tuvo una baja efectividad con el primer servicio (48%), pero sobre todo estuvo muy errático, ya que tuvo 37 errores no forzados. Esta combinación, sumado a que no pudo aprovechar ninguna de las 7 chances de quiebre del saque del checo, llevaron al contundente resultado.

Dalibor Svrčina, de 22 años, está en un buen 2025, ya que ganó dos títulos Challenger (Barletta en abril y Pune en febrero). Ahora, tiene la chance de sumar el tercero en la final que dispute este domingo ante el argentino Thiago Agustín Tirante (135º), quien bajó en semifinales al suizo Stanislas Wawrinka (152º) por doble 6-3.

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por el Challenger de Cancún?

El Challenger de Cancún significó una buena preparación para Ignacio Buse de cara al US Open, cuarto y último Grand Slam del año. El ‘Colo’ deberá jugar la qualy la próxima semana con el objetivo de jugar su primer cuadro principal en un certamen de estas características.

Por lo pronto, con su reciente aparición en semifinales de Cancún logró aumentar sus premios en el año. Es que, a pesar de perder ante Svrčina, ganó un total de 10.680 dólares por llegar a esta instancia. Además, se espera que en la actualización del ranking ATP de esta semana que viene, aparezca en el puesto 136.

Cabe destacar el buen año personal que está teniendo Ignacio Buse. Ganó su primer Challenger en Heilbronn, Alemania en junio de este año y ya metió seis semifinales, incluida una ATP en Gstaad. Por eso, ha dado saltos impresionantes en el ranking y es lo que le permite ser preclasificado 29 en la qualy del US Open.

¿Cuándo juega Ignacio Buse en el US Open?

La actividad de la qualy del US Open comenzará el lunes 18 de agosto en Flushing Meadows, Nueva York. Se espera que el peruano juegue su primer partido recién el martes 19.

