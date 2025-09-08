Mientras Carlos Alcaraz ganó 15 millones de dólares en 2025, estas son las ganancias de Ignacio Buse en ATP

Ignacio Buse, el joven tenista peruano de 21 años, ha tenido un año destacado dentro del circuito profesional. Con títulos importantes como el Challenger de Sevilla y buenas actuaciones en torneos ATP, su progreso ha sido constante.

Según los datos oficiales publicados en la web de la ATP, Buse ganó un total de 337,705 dólares en premios durante la temporada 2025. Esta cifra refleja el crecimiento de su carrera y lo posiciona como una de las principales figuras emergentes del tenis sudamericano.

Ignacio Buse, tenista peruano, en su debut en el US Open ante Shelton.

Publicidad

Publicidad

Carlos Alcaraz, en otra galaxia: más de 15 millones de dólares en una sola temporada

Mientras Buse empieza a abrirse camino, Carlos Alcaraz sigue consolidándose como uno de los mejores tenistas del mundo.

El español cerró el año con un impresionante total de 15,631,652 dólares en premios, gracias a sus victorias en torneos de Grand Slam, Masters 1000 y otras grandes competencias del circuito.

Carlos Alcaraz.

Publicidad

Publicidad

La diferencia económica entre ambos tenistas refleja no solo el distinto nivel de competencia en el que se encuentran, sino también la exposición mediática y los premios que otorgan los torneos de mayor envergadura. Aun así, lo hecho por Ignacio Buse en 2025 representa un paso gigante para el tenis peruano.

Ignacio Buse, rumbo al Top 100 y con metas claras para 2026

Pese a que las cifras económicas aún están lejos de las grandes estrellas del tenis, Ignacio Buse ha dejado en claro que su proyección va en ascenso. Su incorporación al Programa Lima 2027 del IPD y su participación en la Copa Davis con Perú son muestras del respaldo que ha empezado a recibir a nivel nacional.

El objetivo del tenista limeño para 2026 será meterse entre los 100 mejores del ranking ATP, continuar ganando experiencia en torneos internacionales y seguir sumando títulos que le permitan acceder a mayores premios y competir frente a los mejores del mundo.

Publicidad

Publicidad

ver también Ignacio Buse reconoció una molestia en el tobillo: ¿será baja de Copa Davis en Perú vs. Portugal?