Ignacio Buse reconoció una molestia en el tobillo: ¿será baja de Copa Davis en Perú vs. Portugal?

Ignacio Buse sigue brillando en el 2025 y sumó un nuevo logro a su prometedora carrera. El joven tenista peruano, de apenas 21 años, se consagró campeón del Challenger de Sevilla tras superar en una intensa final al argentino Genaro Olivieri, con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3.

Durante el partido, Buse tuvo que lidiar con una molestia en el tobillo que lo mostró incómodo por momentos. A pesar del dolor, sacó adelante el encuentro y logró quedarse con el título.

Sin embargo, ahora la gran pregunta es si podrá afrontar el difícil reto de la Copa Davis con la Selección Peruana, que enfrentará a Paraguay el 12 y 13 de septiembre.

¿Buse jugará la Copa Davis?

Finalizado el encuentro, ‘Nacho’ conversó con ‘Tenis Al Máximo’ y dio detalles sobre la lesión que sufrió en plena competencia. Asimismo, reveló si podrá jugar la Copa Davis.

“Cuando fui hacia la derecha, sentí que me había doblado el tobillo y en ese momento no sentía mucho dolor porque estaba en caliente, pero ahora voy a ver cómo reacciono. Igual, creo que estoy bien. En ese momento llamé al fisioterapeuta”, señaló en primera instancia.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Yo creo que no va a ser nada, solo un par de días de recuperación y ya voy a estar perfecto. Ahora se viene la Copa Davis y voy a estar al 100% para poder representar al Perú de la mejor manera

Incluido en el programa Lima 2027 del IPD

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) oficializó la inclusión de Ignacio Buse en esta iniciativa, que busca potenciar a los atletas y paradeportistas de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Su incorporación responde a los logros recientes que lo posicionan como una de las promesas del deporte nacional.

El peruano ha dejado huella en este 2025 con logros importantes: consiguió su primer triunfo en un torneo ATP durante el EFG Swiss Open Gstaad y levantó el trofeo del Challenger de Heilbronn. A ello se suman tres títulos ITF obtenidos en Mendoza, Zapopan y Vich, consolidando su crecimiento en el circuito.

