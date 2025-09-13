Perú 2-1 Portugal en la Copa Davis: Buse y Varillas cayeron frente a Borges y Cabral en el duelo de dobles

En el segundo día de competencia del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025, se disputó el duelo de dobles entre Perú vs. Portugal. Ignacio Buse y Juan Pablo Varilas enfrentaron a Nuno Borges y Francisco Cabral. En la previa del partido, los europeos tenían el protagonismo para quedarse con la victoria y así lo lograron al imponerse por 2-0 en parciales de 7-5 y 6-3.

En cuanto al trámite del encuentro disputado esta tarde en el Club Lawn Tennis de la Exposición, desde un inicio fue bastante parejo. En el primer set los juegos fueron para cada lado y no se sacaron diferencias en los saques, hasta que en el último game llegó el quiebre para Portugal y con lo cual sacaron la ventaja de 7-5 que les permitió encarar lo que restó del duelo con mucha más comodidad.

Ya en el segundo set, el ritmo del partido no decayó y mantuvo la tonalidad de repartirse los games de forma continua hasta que en el momento del 3-4 llegó la diferencia de la visita para quebrar el servicio de Perú y ponerse arriba en el marcador. Finalmente, el parcial terminó 6-3 y con ello Portugal se llevó el primer punto para su escuadra a falta de dos partidos restantes en la jornada de hoy.

¿Cómo quedó la serie Perú vs. Portugal por la Copa Davis?

Teniendo en cuenta que el día de ayer Gonzalo Bueno derrotó a Nuno Borges, Ignacio Buse venció a Jaime Faria y el día de hoy la dupla nacional de dobles cayó derrotada ante la portuguesa, la llave del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 va 2-1 a favor de Perú y se espera que en los próximos dos duelos que se vienen a continuación sean claves para conseguir el objetivo de acceder a la siguiente fase.

Calendario de la llave Perú vs. Portugal por la Copa Davis

Viernes 12 de septiembre

Gonzalo Bueno (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal): 3-6 | 6-2 | 7-5.

Ignacio Buse (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal): 6-0 | 6-2.

Sábado 13 de septiembre

Ignacio Buse/Juan Pablo Varillas (Perú) vs. Nuno Borges/Francisco Cabral (Portugal): 5-7 | 3-6.

Ignacio Buse (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal): Pendiente

Gonzalo Bueno (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal): Pendiente