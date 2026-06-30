A qué hora y dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Jenson Brooksby: TV y streaming online del partido en Wimbledon

Ignacio Buse va por su segundo triunfo en Wimbledon. Enfrenta al estadounidense Jenson Brooksby por la segunda ronda.

Ignacio Buse, la raqueta número uno del Perú, disputa su segundo partido en el cuadro principal de Wimbledon. Este miércoles 1 de julio se enfrenta al estadounidense Jenson Brooksby, actual 81º del ranking ATP, en busca de un lugar en tercera ronda.

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Buse viene de lograr su primer triunfo en un cuadro principal de Grand Slam al vencer en cuatro sets al estadounidense Emilio Nava (86º). Ahora, le toca enfrentar a otro jugador de Estados Unidos, Jenson Brooksby, quien viene de vencer en tres sets al australiano Aleksandar Vukic.

Este es el primer partido que juegan entre sí. Buse ya se aseguró un ascenso en el ranking ATP (avanzaría dos posiciones, de 34º a 32º), pero quiere seguir por el buen camino en el verde césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

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¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs Jenson Brooksby?

Ignacio Buse vs Jenson Brooksby, partido correspondiente a la primera ronda de Wimbledon 2026, se juega este miércoles 1 de julio en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 05:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 06:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 07:00 horas

México: 04:00 horas

Estados Unidos: 06:00 horas (ET) , 05:00 horas (CT) y 02:00 horas (PT)

, y Inglaterra: 11:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Jenson Brooksby?

El partido entre Ignacio Buse y Jenson Brooksby, que se juega en la Cancha 18 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, cuenta con transmisión de TV y streaming online. Mira el partido por los siguientes lugares:

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