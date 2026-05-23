Paolo Guerrero destacó la solidez de Alianza Lima para ganar el Torneo Apertura, pero avisó: “Falta el Clausura”

Paolo Guerrero, uno de los referentes de Alianza Lima, habló tras ganar el Torneo Apertura. Destacó los aspectos positivos que permitieron el título, pero ya piensa en el Clausura.

Paolo Guerrero fue uno de los protagonistas que tomó la palabra en medio de los mesurados festejos de Alianza Lima por el título del Torneo Apertura 2026. El conjunto blanquiazul le ganó a Los Chankas y, así, aseguró la victoria en este certamen. No obstante, el ‘Depredador’ advierte que todavía falta el Clausura para poder lograr el máximo objetivo: el campeonato nacional.

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En declaraciones a L1MAX, luego del triunfo y la felicidad de los futbolistas por lograr parte del objetivo, Paolo Guerrero destacó todo lo bueno que tuvo Alianza Lima para consagrarse en el Apertura: la solidez del equipo, los resultados fuera de casa y los merecimientos.

“Creo que hicimos un Apertura muy sólido, creo que esa es la palabra. El equipo se manifestó muy bien en todos los campos que fuimos a jugar, sobre todo en la altura. Fuimos muy contundentes en todas las victorias que tuvimos fuera de casa y ni que hablar dentro de casa”, dijo, en primera instancia.

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Y añadió: “Creo que, merecidamente, fuimos campeones del Apertura. Todavía falta, es un momento lindo y para disfrutar, pero no hay que olvidarnos que falta el Clausura, y que este equipo se tienen que mantener con la misma mentalidad, con mucha humildad, continuar trabajando con esa dedicación y, al final de año, podamos levantar la copa“.

Pese a ganar el trofeo con el club del cual es hincha, el atacante de 42 años insistió en que todavía falta parte del objetivo. “Creo que levantar copas con Alianza, con el club más importante del Perú, con el club de mis amores, en el cual nací, creo es lindo y hoy hay que disfrutarlo, pero con el objetivo que falta la segunda parte, que va a ser más dura que ésta“, sostuvo.

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Por último, destacó otros dos aspectos fundamentales para el éxito del conjunto ‘íntimo’ en esta parte del año. “Para eso trabajamos día a día. Creo que la fortaleza del grupo es la humildad y el trabajo y hay que seguir por ese camino“, comentó.

Y por último, agradeció a diferentes personas por este objetivo: “Dedicárselo a los compañeros, a los familiares que siempre están, a la hinchada que siempre está y nos apoyan en la buena y en las malas. Para todo el aliancismo que está ahí”.

¿Cuántos títulos tiene Paolo Guerrero en su carrera?

Paolo Guerrero tiene un total de 14 títulos en su carrera:

BAYERN MÚNICH (4 TÍTULOS)

Bundesliga (2): 2004/2005 y 2005/2006

Copa de Alemania: 2004/2005 y 2005/2006

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HAMBURGO (1 TÍTULO)

Copa Intertoto de la UEFA (1): 2007

CORINTHIANS (4 TÍTULOS)

Mundial de Clubes de la FIFA (1): 2012

2012 Recopa Sudamericana (1): 2013

2013 Campeonato Paulista (1): 2013

2013 Campeonato Brasileño de Serie A (1): 2015

FLAMENGO (1 TÍTULO)

Campeonato Carioca (1): 2017

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LDU QUITO (2 TÍTULOS)

Copa Sudamericana (1): 2023

2023 Serie A de Ecuador (1): 2023

ALIANZA LIMA (1 TÍTULO)

Torneo Apertura de la Liga 1 (1): 2026

SELECCIÓN PERUANA (1 TÍTULO)

Juegos Bolivarianos (1): 2001 (Medalla de Oro con la Selección Sub-18)

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