Universitario igualó sin goles ante Moquegua y los fanáticos cremas llenaron de fuertes adjetivos a Edison Flores.

Edison Flores quedó en el centro de las críticas tras el empate sin goles entre Universitario y Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El volante crema disputó los 90 minutos en el estadio 25 de Noviembre, pero los hinchas explotaron por las ocasiones desperdiciadas y el bajo rendimiento ofensivo mostrado por el equipo.

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El cuadro dirigido por Héctor Cúper no logró romper el cero en Moquegua y dejó escapar puntos importantes en la pelea por el campeonato. Sin embargo, gran parte de la molestia de los aficionados terminó apuntando directamente contra Edison Flores por su desempeño durante el encuentro.

Tras el pitazo final, las redes sociales se llenaron de comentarios muy duros contra el futbolista peruano. Algunos hinchas de Universitario señalaron frases como: “Ya basta de darle a Flores oportunidades sin merecerlo” y “Sobre Flores, no se puede quedar para el Clausura, su displicencia contagia para mal al equipo”.

Incluso, otros aficionados fueron todavía más críticos con el rendimiento de Edison Flores y cuestionaron su continuidad dentro del equipo crema tras el empate en Moquegua.

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Edison Flores fue cuestionado por su rendimiento en el Universitario vs. Moquegua. (Foto: Producción Bolavip)

Hinchas de Universitario explotaron contra Edison Flores

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo en redes sociales fue: “Quiero creer que Cúper dejó a Flores los 90 minutos en señal de respeto y despedida pues no sirve para nada”, reflejando claramente el fastidio de parte de la hinchada tras el empate de Universitario.

En cuanto a estadísticas, la página Sofascore calificó a Edison Flores con 6.3 puntos luego de contabilizarle dos ocasiones claras de gol falladas, ocho pases precisos de trece intentados y tres duelos ganados de siete disputados durante el partido en el estadio 25 de Noviembre.

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El plantel de Universitario antes de jugar ante Moquegua por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo Edison Flores tiene contrato con Universitario?

Edison Flores tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2028, según la última publicación de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Edison Flores?

Edison Flores vale 700 mil euros a sus actuales 32 años, según la información brindada por el portal deportivo Transfermarkt.

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Datos claves

Edison Flores recibió duras críticas tras el empate sin goles entre Universitario y Moquegua.

El volante jugó los 90 minutos del encuentro correspondiente a la fecha 16 del torneo.

La página Sofascore calificó a Edison Flores con un puntaje bajo de 6.3 puntos.