El exabrupto de Reimond Manco en plena transmisión tras el primer gol de Alianza Lima

Reimon Manco se olvidó que estaba en vivo en la transmisión del Alianza Lima vs Los Chankas y tuvo exabrupto inesperado.

Reimond Manco estuvo en el partido entre Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Apertura. El exjugador terminó bastante emocionado después del primer gol de la contienda. Tanto así que tuvo inesperada reacción que terminó siendo transmitida en vivo.

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El comentarista en este caso terminó celebrando el gol de Jairo Vélez con un “Gol concha de su m…”. Dejando en claro su gran emoción por el tanto anotado por el cuadro de sus amores. Este gol a los 12 minutos abrió las puertas para que el conjunto de Alianza Lima termine ganando un cómodo partido.

Esto dijo Reimond Manco tras el 1-0 de Alianza Lima:

Reimond Manco en corto en el gol de Alianza Lima ante Chankas. O se le cayó el agua o lo celebro bien jejeje



via Movistar Deportes pic.twitter.com/E6jo037plF — Julio César Ahumada León (@Julioahumada97) May 24, 2026

Alianza Lima victoria y Torneo Apertura

El conjunto ‘blanquiazul’ venció por 3-0 a Los Chankas en Matute, lo que les permite dar el primer paso en el camino hacia el título nacional. De esta forma, el conjunto de Pablo Guede se acerca al objetivo que es campeonar en sus 125 años. El objetivo que se habían planteado a inicios de año.

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En este juego los goles fueron de Jairo Vélez, Eryc Castillo y Renzo Garcés. Justamente importantes jugadores en el cuadro de Alianza Lima. Siendo los más desequilibrantes con sus goles a lo largo del campeonato. Lo que les ha permitido hoy celebrar un nuevo campeonato.

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