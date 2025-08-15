Ignacio Buse ganó tres partidos en menos de 48 horas y está en semifinales del Challenger de Cancún

Ignacio Buse, número 140 del ranking ATP, continúa con su crecimiento en el circuito y se encamina a pelear por otro título a nivel Challenger. Es que, en Cancún, el ‘Colo’ ya está en las semifinales al vencer al preclasificado número 1 del torneo, el alemán Daniel Altmaier (60º en el ranking) en tres sets. Ahora, espera rival.

El tenista peruano supo reponerse de la derrota en el primer set y mostró un gran juego para quedarse con el triunfo definitivo en estos cuartos de final. Fue 3-6, 6-2 y 6-3 para el limeño de sólo 21 años. En la instancia de los cuatro mejores, espera por el partido entre el neerlandés Jesper de Jong (79º) y el checo Dalibor Svrčina (115º).

Buse ha tenido una semana particular en el Challenger de Cancún. Debutó el miércoles ante el colombiano Daniel Galán (144º) en primera ronda, pero la lluvia obligó a suspender el partido a la mitad del primer set y con el resultado en contra. Sin embargo, el jueves fue otra historia y se quedó con el triunfo por 7-6 (10-8) y 6-4.

Ese mismo jueves, pocas horas después de ganarle a Galán, tuvo que enfrentarse al kazajo Beibit Zhukayev (206º), a quien le ganó en octavos de final por 6-3 y 7-6 (4). De esta forma, sumado al triunfo ante Altmaier, han sido tres triunfos en menos de 48 horas para el tenista peruano.

¿Cuánto ganó Ignacio Buse por llegar a semifinales del Challenger de Cancún?

Ignacio Buse se permite seguir sumando experiencia y, sobre todo, mucha preparación para el principal objetivo de este año: jugar un cuadro principal de Grand Slam. La oportunidad se presentará la siguiente semana cuando juegue la qualy del US Open.

Antes de ello, con este Challenger de Cancún, sumará más dinero a sus ganancias. Con su triunfo ante Daniel Altmaier para llegar a semifinales, ya se aseguró un premio de 10.680 dólares. Además, ganará 35 puntos para el ranking, lo que le permitirá ascender, como mínimo al puesto 136.

Los resultados para el ‘Colo’ han sido extraordinarios en este año. Ganó su primer Challenger en Heilbronn, Alemania en junio de este año y ya metió seis semifinales, incluida una ATP en Gstaad. Por eso, ha dado saltos impresionantes en el ranking y es lo que le permite ser preclasificado 29 en la qualy del US Open.

¿Cuándo juega Ignacio Buse por semifinales del Challenger de Cancún?

El partido de semifinales entre Ignacio Buse y el ganador del duelo entre Jesper de Jong y Dalibor Svrčina se disputará este sábado con horario a confirmar. Se podrá ver en vivo por el sitio web del ATP Tour en el apartado Challenger TV.

¿Cuándo juega Ignacio Buse en el US Open?

La actividad de la qualy del US Open comenzará el lunes 18 de agosto en Flushing Meadows, Nueva York. Se espera que el peruano juegue su primer partido recién el martes 19.

