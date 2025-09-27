Fin de la racha de victorias consecutivas para Ignacio Buse. En las semifinales del Challenger de Lisboa, perdió 2-0 en sets ante Vilius Gaubas. Fue 7-5 y 7-6 (7-4) para el lituano, que se enfrentará en la final del domingo al local Henrique Rocha. La lluvia, el viento, las condiciones de juego y hasta el juez de silla condicionaron al peruano, que no tuvo un buen partido.

Fueron muchos problemas para Ignacio Buse a lo largo de toda la jornada. El sábado de semifinales se demoró debido a las lluvias en Lisboa. El primer partido entre el local Henrique Rocha y el italiano Stefano Travaglia tardó en iniciar y también estuvo detenido antes de arrancar el tercer set debido a las precipitaciones.

La lluvia y el viento, enemigos de Ignacio Buse

Buse también la pasó mal con la lluvia y el viento en la ciudad lusa. Durante gran parte del primer set tuvo que jugar con una llovizna. Cuando el agua fue más intensa, el juez de silla detuvo el juego, precisamente en un momento clave, 4-4 en el primer set y 30-40 sacando Buse.

Al regreso, el ‘Colo’ perdió su saque, pero también hizo lo propio con el de Gaubas hasta que llegó el undécimo game. Allí, el peruano estuvo 40-0 y saque para mandarlo 6-5 y lo perdió. El lituano no desaprovechó su servicio y se llevó el set por 7-5.

En el segundo set se evidenció cierto fastidio de Nacho Buse por las condiciones y también por algún entredicho con el juez de silla. Las cosas no le salieron al peruano, mientras que el lituano estuvo muy preciso e inteligente, sin cometer errores no forzados.

Hubo quiebres por lado y todo se definió en un tiebreak donde ninguno pudo mantenerse firme con su servicio, lo que le dio chances a ambos tenistas de sacar diferencia. Finalmente, la voluntad del lituano apareció cuando quedó 5-4 y los dos servicios para ganar.

A Ignacio Buse se lo notó demasiado contrariado durante la parte final de partido. No es para menos, ya que tuvo set points en el décimo y duodécimo game, ambos con el servicio de Gaubas, quien los salvó. Tampoco se sintió del todo cómodo en la cancha y tuvo errores no forzados, poco habituales en él. Así, se terminó su racha de 10 victorias consecutivas, con el título de Sevilla incluido.

Vilius Gaubas, lituano de 20 años y 165º en el ranking ATP, tendrá la gran chance de sumar su tercer título Challenger cuando se enfrente en la final al portugués Henrique Rocha este domingo.

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse?

Para Ignacio Buse será momento de tomar lo ganado y reponerse, sobre todo, físicamente, luego de algunos partidos largos y, mentalmente, por lo vivido con Gaubas. Pese a ello, se va del Challenger de Lisboa con un premio de 7,225 euros.

La lista de premios de Challenger de Lisboa (ATP)

El nuevo puesto del ranking mundial para Ignacio Buse

Lo más importante para Ignacio Buse, más allá del mérito de haber sido semifinalista en Lisboa, es que sigue acercándose a un logro, que no pensaba cuando empezó el 2025: llegar al Top 100. Con los 25 puntos que logró en este Challenger, sigue avanzando de gran manera.

Se aseguró, a partir del próximo lunes cuando se actualice el ranking ATP, llegar al puesto 107. Es decir, está a pocas posiciones de meterse en el Top 100 y cerrar un grandioso 2025, algo que podrá hacer en próximos torneos.