Cerca del Top 100: Ignacio Buse cortó la racha de Trungelliti y está en semifinales del Challenger de Lisboa

Ignacio Buse sigue haciendo historia y ahora venció al argentino Marco Trungelliti, por lo cual un nuevo récord podría esta esperándolo en la actual temporada.

Por Renato Pérez

Ignacio Buse.
© ATP Challenger.Ignacio Buse.

Luego de hacer historia en la Copa Davis con la camiseta de Perú, ahora Ignacio Buse demuestra que atraviesa un tremendo nivel en el tenis mundial. Acaba de acceder a las semifinales del Challenger de Lisboa luego de vencer al argentino Marco Trungelliti por 6-4, 3-6 y 6-3, con lo cual ahora se encuentra más cerca que nunca del objetivo de meterse al Top 100 antes de que termine el 2025.

El partido de hoy no fue para nada sencillo dentro de las expectativas de Ignacio Buse. En frente tuvo a un Marco Trungelliti que venía con 12 victorias consecutivas, además de ser campeón en los siguientes ATP Challenger: Tulln en Austria y Targu Mares en Rumania. Si bien era el favorito de la jornada al incluso ocupar el puesto 143 del ranking ATP, fue nuestro compatriota quien se impuso.

Ahora mismo Ignacio Buse se alista para disputar una instancia muy importante como son las semifinales del Challenger de Lisboa. El duelo está programado para el día de mañana sábado 27 de septiembre en un horario que todavía tendrá que definirse y será ante el tenista lituano Vilius Gaubas, quien actualmente se ubica en el puesto 132 del ranking ATP.

Fuente: @PuntoEnJuego

¿En qué puesto del ranking ATP está Ignacio Buse y qué falta para meterse al Top 100?

Luego del triunfo de hoy frente al argentino Marco Trungelliti, ahora Ignacio Buse se ubica en el puesto 107 del mundo en el live ranking ATP, el cual por supuesto lo acerca a uno de los objetivos que se trazó en la actual temporada y que lo comentó en diversas oportunidades cuando charló con la prensa peruana durante su última estadía para la competencia de la Copa Davis.

Dicho esto, para que el popular ‘Nacho’ pueda meterse al Top 100 del ranking ATP deberá conseguir el título del Challenger de Lisboa que viene disputando. En resumen, la primera raqueta peruana está a tan solo dos partidos de seguir haciendo historia y con 21 años de edad empezar a ganarse una presencia de renombre en el tenis mundial, la cual por cierto ya suena desde hace rato.

¿Cuánto dinero viene ganando Ignacio Buse en el Challenger de Lisboa?

Tras haber accedido a las semifinales del Challenger de Lisboa, Ignacio Buse ha podido ganar hasta estos momentos un monto total de 7,225 euros. Ahora, de acceder a la gran final del campeonato podría percibir la cantidad de 12.110 y si consigue el tan ansiado título se llevaría 20,630; además de 100 puntos muy valiosos que lo ayudarían a meterse al mencionado Top 100 del ranking ATP.

Fuente: ATP Tour
