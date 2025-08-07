Sinner, Alcaraz y Djokovic pelearán en el US Open por el mayor premio económico en la historia del tenis

El mundo del tenis empieza a vivir lo que será el último Grand Slam de la temporada 2025. Así es, la ciudad de Nueva York se alista para recibir el US Open que marcará un hito a través del tiempo. Además del nivel superlativo que siempre evidencia en cada uno de sus partidos, ahora los premios económicos estarán por los cielos y serán los más poderosos de la historia.

Publicidad

Publicidad

Resulta que Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novav Djokovic, tres de los tenistas más importantes en la actualidad, tendrá la enorme oportunidad de adjudicarse 5 millones de dólares si es que logran alzar el trofeo de un US Open que empieza el próximo 24 de agosto y que como todas las temporadas se disputará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Si hablamos del total de los premios que se repartirán durante la próxima edición del US Open, la cantidad de dinero asciende a los 90 millones de dólares que serán entregados de acuerdo a las llaves que se vayan dando a lo largo del campeonato. Es importante mencionar y destacar que estas nuevas modalidades representan tanto para las categorías masculina y femenina.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo fueron los premios económicos en el US Open 2024?

Teniendo en cuenta que el próximo US Open será el campeonato con mayor premio económico en la historia del tenis, durante la temporada 2024 las reparticiones de dinero se dieron de la siguiente manera: 75 millones de dólares en todo el torneo, lo cual ahora representa un incremento del 20%, y 3.6 millones de dólares para el campeón, un monto que actualmente genera un 39% de más.

De esta manera, los grandes favoritos para quedarse con el trofeo tienen una verdadera chance de oro para volver a meterse en la historia. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novav Djokovic por el lado masculino y Aryna Sabalenka, Iga Świątek y Coco Gauff por el lado femenino, sentirán mayor nivel de reconocimiento por su calidad de juego y ahora tendrán un mejor aliciente en la competencia.

Publicidad

Publicidad

¿De qué se trata el US Open mixto que se disputará en la previa del torneo regular?

Desde hace algunas semanas, se pudo conocer que el US Open tendrá un torneo previo al regular que se realizará el próximo 19 y 20 de agosto. La particularidad de estas llaves es que serán mixtas y que contará con 16 parejas que serán las mejores ocho en función del ranking individual combinado y ocho invitadas. Entre las reconocidas tenemos a: Jannik Sinner junto a Emma Navarro, Carlos Alcaraz con Emma Raducanu y Noval Djokovic al lado de Olga Danilovic.

Así es la lista de parejas inscritas en el US Open mixto

Emma Navarro y Jannik Sinner

Qinwen Zheng y Jack Draper

Jessica Pegula y Tommy Paul

Jasmine Paolini y Lorenzo Musetti

Elena Rybakina y Taylor Fritz

Mirra Andreeva y Daniil Medvedev

Madison Keys y Frances Tiafoe

Aryna Sabalenka y Grigor Dimitrov

Iga Swiatek y Casper Ruud

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz

Belinda Bencic y Alexander Zverev

Olga Danilovic y Novak Djokovic

Taylor Townsend y Ben Shelton

Sara Errani y Andrea Vavassori

Naomi Osaka y Nick Kyrgios

Fuente: US Open

Publicidad

Publicidad

ver también Novak Djokovic se va despidiendo del tenis: se bajó de un Masters 1000 y su futuro es el fútbol profesional