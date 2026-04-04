Ignacio Buse, eliminado de la qualy del Masters 1000 de Montecarlo: perdió ante ex Top 10

Ignacio Buse, número 59 del ranking ATP, sumó su segunda derrota consecutiva en el circuito ATP. La raqueta número 1 del Perú venía de ser eliminado en octavos de final del ATP 250 de Marrakech ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (67º), y en la mañana de este sábado 4 de abril, no pudo ante el belga David Goffin (179º) en la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Montecarlo.

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La derrota en Marrakech le permitió a Buse jugar la qualy del Masters 1000 de Montecarlo donde fue el segundo preclasificado. Sin embargo, el sorteo no fue el mejor, ya que le tocó enfrentar a un experimentado David Goffin, ex número 7 del mundo.

David Goffin, tenista experimentado, que sumó su primer triunfo en este 2026 (Getty Images).

Si bien el belga no había ganado ningún partido en esta temporada 2026, hizo valer toda su sapiencia para dar vuelta el resultado. Le ganó 2-1 en sets con resultado de 2-6, 6-3 y 6-3. Así, el belga enfrentará al estadounidense Emilio Nava este domingo por un lugar en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo.

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La mala racha de Ignacio Buse con el segundo set en 2026

Como muestra el resultado, la actuación de Ignacio Buse fue de mayor a menor. El segundo set ante Goffin fue un martirio y eso evidencia un problema que deberá mejorar. Es que el segundo parcial ha sido un gran dolor de cabeza para el ‘Colo’ a lo largo de este 2026.

Según informó la cuenta DECISIVO – Tenis Perú (X @DecisivoTenisPe), de los nueve partidos en los que Buse ganó el primer set en este 2026, en ocho de ellos perdió el segundo set. Sólo en uno de ellos, ante Liam Draxl en el Masters 1000 de Indian Wells, pudo ganar el partido en dos sets. A su vez, de esos ocho encuentros en los que perdió ese segundo parcial, perdió cuatro partidos (contando el de Goffin).

La mala racha de Buse en los segundos sets cuando gana el primero (X @DecisivoTenisPe).

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Por lo tanto, será trabajo para el tenista limeño y su equipo, tratar de mejorar ese aspecto. Ignacio Buse, de todas maneras, está haciendo sus primeras armas en el circuito ATP, disputando torneos ATP 250, qualys de ATP 500 o Masters 1000. Poco a poco, se va consolidando y aún no ha tocado su techo.

¿Cuál es el próximo torneo de Ignacio Buse en el circuito ATP?

Ignacio Buse tendrá unos días de descanso antes de su próxima participación en el circuito ATP. Es que esperará hasta el otro fin de semana cuando se presente en la qualy del ATP 500 de Barcelona, también sobre superficie de tierra batida.

En caso de pasar al cuadro principal, sería su segunda participación en un ATP 500, tras su buena actuación en Río de Janeiro donde llegó hasta semifinales. Lamentablemente, en una agobiante jornada de domingo, perdió ante el chileno Alejandro Tabilo (éste perdió la final ante el argentino Tomás Martín Etcheverry).

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