Rafael Nadal revoluciona la industria hotelera en Sudamérica: 7 hoteles por 200 millones de dólares

Rafael Nadal se ha alejado del tenis profesional y está cada vez más consolidado como un hombre de negocios. Ha pasado casi un año desde su último partido como profesional en noviembre de 2024 por Copa Davis. Desde entonces, se concentró, primero en su familia, y luego, en sus actividades inmobiliarias.

Más precisamente, el negocio hotelero es lo que está llevando a Rafael Nadal a ser noticia en estos momentos. Es que el español llegará a Sudamérica con una inversión millonaria para construir hasta 7 hoteles en diferentes ciudades. Por el momento, sólo se concentrará en sur de esta parte del continente, ya que se realizarán en la Argentina.

Nadal, quien cumplió 39 años en junio pasado, lanzó en 2023 la marca ZEL. Junto a la empresa hotelera Meliá, el mallorquín busca que sus huéspedes visualicen el concepto y estilo de vida mediterráneo en dicha cadena de hoteles alrededor del mundo. Ahora, buscará hacer lo propio en Argentina.

Así es la llegada de Rafael Nadal a Argentina con 7 hoteles

Tal como anunció el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de Argentina, Daniel Scioli, Rafael Nadal llega a Argentina con su “emprendimiento turístico”. Este consiste en 7 hoteles de lujo junto a la empresa con la que creó ZEL, Meliá Hotels International.

Según lo explicado, la inversión del ex número uno del mundo y 14 veces ganador de Roland Garros se estima en 200 millones de dólares. Serán siete nuevos emprendimientos en distintos puntos de Argentina con alta demanda turística como El Calafate, Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Iguazú, Posadas y Salta.

Daniel Scioli reveló la llegada de los hoteles de Nadal (X @danielscioli).

La empresa Meliá, que acompaña a Nadal en su etapa como empresario hotelero, ya cuenta con alojamientos de lujo, entre los que se destaca el Gran Meliá Iguazú, con vista directa a las Cataratas del Iguazú, una de las 7 maravillas naturales del mundo.

Por supuesto, se trata de la primera iniciativa de Nadal, con su propuesta hotelera, en Sudamérica. Este primer paso por Argentina podría abrir la chance para que se extienda por toda esta parte del continente hacia otros países, dependiendo, por supuesto, de su desarrollo.

Así son los hoteles ZEL, cortesía de Rafael Nadal

De acuerdo a lo dicho por ZEL, la idea de sus hoteles consiste en “llevar el estilo de vida mediterráneo a otros rincones del mundo a través de una experiencia hotelera basada en naturaleza, movimiento y conexión”. Nadal lo consideró un “espacio para sentirse bien, activo y libre”.

Los hoteles ZEL ya cuentan con dos establecimientos en España: Mallorca y Costa Brava. En tanto, en marzo de este año, se inauguró un nuevo lugar, el ZEL Punta Cana, un resort all inclusive en el corazón de República Dominicana.

Este hotel cuenta con 190 suites distribuidas entre jardines tropicales, piletas y senderos de flora nativa. Las habituaciones cuentan con un diseño “outdoor living”, apuntado a una combinación de recursos naturales con tonos claros y espacios que invitan a abrir las puertas al exterior.

Dentro del resort, hay una gran propuesta gastronómica. Hay ocho restaurantes y bares que apuntan a los sabores mediterráneos, en mezcla con la comida tradicional del Caribe.

Las tarifas para hospedarse en este hotel de súper lujo por una noche rondan los 340 y los 500 dólares, dependiente de la suite elegida. Las estadías, en tanto, cuentan con actividades de bienestar, acceso a la gastronomía, traslados y todo tipo de experiencias.