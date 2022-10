A medida que van desarrollándose las últimas fechas del Torneo Clausura, también se va acercando el final de la Liga 1. Con ello, se aproxima la temporada 2023 y una nueva disputa ingresará a la recta final: los derechos de transmisión y en ese sentido Universitario de Deportes tiene una clara postura.

En relación con esto, Adrián Gilabert, asesor de Universitario de Deportes, charló con Pitazo Final de Radio Ovación. Mostrando su preocupación por cómo la Federación Peruana de Fútbol ha llevado el proceso de licitación de los derechos de transmisión, el dirigente precisó que no han sidos transparentes.

"Como no han habido postores, lo que ha hecho la Federación Peruana de Fútbol es negociar a puertas cerradas algunos contratos o entendimientos con empresas que nosotros desconocemos. No sabemos en qué montos, en qué condiciones, no sabemos cuáles son los compromisos y siendo esto así no estamos en capacidad de darle el visto bueno a lo que está haciendo la Federación Peruana de Fútbol. No tenemos la más mínima información de lo que está ocurriendo", comentó Adrián Gilabert para Radio Ovación.

Continuando con su alocución, el dirigente de Universitario también manifestó que algunos clubes mantienen cláusulas y que, en ese sentido, quebrar alguna de ellas precipitará una demanda millonaria.

"Hay un tema que es mucho más preocupante porque si a nadie le ha interesado el producto peruano en los procesos de licitación, entonces cómo es que alguien va a sostener el pago que se tenía que hacer a los clubes durante todo el año. Nosotros estamos obligados a presentar un presupuesto para el próximo año y esto lo tenemos que hacer en las próximas semanas. Este presupuesto lo tenemos que cumplir y lo cumplimos mayormente con el contrato de televisión. Si no tenemos contrato de televisión, no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones y nos van a penalizar en Licencias y los clubes podemos hasta perder la categoría por incumplimientos de pago. ¿Alguien garantiza que la empresa que está trayendo la Federación Peruana de Fútbol pueda sostener los presupuestos de los clubes de fútbol durante 15 años como lo quieren hacer? Eso tampoco está claro, tampoco está garantizado como sí ha venido ocurriendo con el Consorcio", manifestó Adrián Gilabert.

Siguiendo esa línea, el asesor de Universitario de Deportes también se formuló algunas preguntas y, notando que no tiene respuestas claras, calificó como "catástrofe" la concesión de los derechos de televisión.

"Imagina que aceptamos, ¿qué pasa con nuestros contratos y nuestras cláusulas de preferencia que tienen renovación automática? ¿Qué pasaría? ¿Vamos a entrar a una contingencia legal con el Consorcio? Y es una contingencia millonaria, estamos hablando de más de 150 millones de dólares en penalidades para los equipos de fútbol. Hay que ponerse un poco serio porque esto puede ser una catástrofe", profundizó Adrián Gilabert.

Mostrándose todavía más preocupado, Adrián Gilabert cerró su intervención con una reflexión certera: "Si no hay nada serio ni transparente que nos haga tomar una decisión responsable en favor del club, vamos a mantener nuestra estabilidad jurídica, contractual y comercial porque además le estamos dando un pésimo mensaje a los demás sponsors, es preocupante e irresponsable", finalizó el asesor de Universitario de Deportes en Radio Ovación.