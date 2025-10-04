Universitario sufre un duro golpe en la Liga 1: Baja de último minuto para el vital partido ante Juan Pablo II

Universitario está más cerca de ser campeón con cada partido que gana. Por eso, para el cuadro crema, es vital conseguir el triunfo ante Juan Pablo II este domingo 5 de octubre. Pero, atentando contra sus objetivos, Alex Valera no llega al duelo.

Si bien lo esperarán hasta el último del partido, la realidad es que ahora mismo Alex Valera no está para ser titular en el Universitario vs. Juan Pablo II. La información fue brindada por el técnico Jorge Fossati y respaldada por el periodista Gustavo Peralta.

Así pues, Gustavo Peralta informó el problema que tiene Alex Valera previo al Universitario vs. Juan Pablo II: “El delantero jugó con dolor ante Alianza Atlético y por eso fue cambiado. Hoy (viernes) no entrenó y y fue sometido a dos horas de terapia. Mañana se le probará si es que puede hacer fútbol. Si el dolor persiste, no se le arriesgará”.

Entonces, si Alex Valera no puede jugar en el Universitario vs. Juan Pablo II, todas las esperanzas del gol recaerán sobre José Rivera o Diego Churín. Otra opción es que jueguen Jairo Vélez y Edison Flores en ofensiva.

Alex Valera se pierde el Universitario vs. Juan Pablo II. (Foto: Liga 1)

Posible alineación titular de Universitario vs. Juan Pablo II

Universitario juega ante Juan Pablo II en el estadio Monumental sin la presencia de Alex Valera y sin poder contar todavía con el sancionado Rodrigo Ureña. Bajo este marco, el técnico Jorge Fossati mandará el siguiente once.

El once titular de Universitario vs. Juan Pablo II: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo y José Carabalí; Jairo Vélez y Edison Flores.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura?

Universitario y Juan Pablo II juegan este domingo 5 de octubre desde las 6:00 PM en el estadio Monumental de Ate. El partido es válido por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura?

El partido entre Universitario vs. Juan Pablo II se podrá ver en vivo y en directo por la señal de GOLPERU. Además, también podrás disfrutar del cotejo online vía Movistar Deportes y gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

