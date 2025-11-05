Por pedido de Reynoso: La primera decisión que tomó Melgar y que enoja a Alianza y a Universitario

Melgar de Arequipa no pierde el tiempo y ya ejecutó su primera gran decisión bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. Y es que no podía ser de otra forma luego de notar que el equipo necesitaba un plus y que esto, en paralelo, haría enojar a Alianza Lima y a Universitario.

Publicidad

Publicidad

Vale decir que tanto Alianza Lima como Universitario buscaban a un jugador que ahora se pondrá los colores de Melgar y todo por decisión del mismo Juan Reynoso. Un punto fuerte y un golpe contundente para los rivales a vencer en la temporada 2026 de la Liga 1.

Así pues, Melgar anunció la renovación del contrato de Horacio Orzán, mediocampista argentino nacionalizado peruano, que se ha convertido en un referente del conjunto rojinegro durante las últimas temporadas.

“Nos alegra anunciar que nuestro rojinegro, Horacio Orzán, ha renovado su vínculo con el Dominó y seguirá dejando el alma por nuestros colores durante la temporada 2026. ¡A seguir rugiendo, Horacio, Arequipa está contigo!”, publicó Melgar en sus redes para anunciar la renovación de Horacio Orzán.

Publicidad

Publicidad

Horacio Orzán renovó con Melgar, aunque tenía propuestas de clubes de Lima. (Foto: Melgar)

Melgar renovó a Horacio Orzán

Melgar empieza a moldear su plantel 2026 con el sello de Juan Reynoso. El club ya ejecutó su primera gran decisión: mantener a una de sus piezas más regulares. Así pues, el cuadro arequipeño aseguró la continuidad de Horacio Orzán, uno de los jugadores más valorados por su jerarquía y liderazgo.

ver también El jugador de Alianza Lima que los hinchas piden que sea titular siempre: “Significa triunfo”

Hay que precisar que tanto Alianza Lima como Universitario veían de reojo a Horacio Orzán como un posible fichaje para la temporada 2026 de la Liga 1. Con experiencia, jerarquía y sin ocupar plaza de extranjero, ahora fue Melgar el que seguirá contando con él para enfado de los compadres.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Juan Reynoso?

Juan Reynoso es el técnico peruano que tiene el sueldo más alto del momento. Solo hay que recordar que cuando estaba en la Selección Peruana ganaba 125 mil dólares mensuales, lo que quiere decir que por temporada se lleva 1,5 millones de dólares, según información oficial de Salary Sport.

¿Hasta cuándo Juan Reynoso tiene contrato con Melgar?

Juan Reynoso se unió a Melgar con un contrato oficial hasta diciembre del 2026. Pero, según una última información, el técnico estaría pensando seriamente en dejar el club.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Melgar renovó el contrato del mediocampista Horacio Orzán para la temporada 2026.

La renovación de Orzán fue la primera gran decisión bajo la dirección técnica de Juan Reynoso.

Juan Reynoso firmó un contrato oficial con Melgar hasta diciembre del 2026.

Publicidad