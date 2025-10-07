Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

¿Lima o provincia? En qué fecha y ante qué rival Universitario puede ser tricampeón de la Liga 1

Universitario está a un paso de volver a coronarse campeón de la Liga 1 por tercera vez consecutiva y los hinchas ya hacen cuentas.

Por Aldo Cadillo

Jairo Concha jugando en Universitario.
© Getty Images.Jairo Concha jugando en Universitario.

Universitario está cada vez más cerca de ser tricampeón de la Liga 1. Consiguiendo victorias tanto de local como de visita, también ayuda que los rivales más próximos no ganen y con ello ya se tiene la primera fecha tentativa de cuándo se puede coronar como tricampeón de la Liga 1.

Publicidad

Primero hay que recordar que Universitario ganó el Torneo Apertura 2025. Luego, si logra ganar el Torneo Clausura, será automáticamente campeón de la Liga 1. Con este hecho se alzará como tricampeón de la Liga 1 tras conseguir los títulos 2023, 2024 y 2025.

Ahora mismo Universitario tiene una diferencia de ocho puntos sobre Cusco FC, su más cercano perseguidor en el Torneo Clausura 2025. Entonces, lo que debe pasar es que los cremas saquen tal diferencia de puntos que se volverían inalcanzables y ganarían el título.

Entonces, si Universitario gana sus próximos dos partidos (Sporting Cristal y Ayacucho) y Cusco no suma ante Comerciantes Unidos y Cienciano, en la fecha 16 Universitario será tricampeón de la Liga 1.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Qué falta para que Universitario sea tricampeón de la Liga 1?

Para que Universitario sea tricampeón de la Liga 1 solo falta que gane el Torneo Clausura 2025. Si se logra quedar con el Clausura, y sumado el Apertura, tendrá el título nacional y habrá conseguido el tricampeonato de la Liga 1.

Hay que recordar que Universitario se coronó campeón nacional en las temporadas 2023 y 2024. Entonces, si logra también la del 2025, estará marcando otro nuevo hito en su carrera al haber logrado por segunda vez el tricampeonato peruano.

Publicidad
Imagen
Fossati elegido el mejor entrenador de septiembre de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

¿En qué fecha Universitario puede ser tricampeón de la Liga 1?

Universitario puede ser tricampeón de la Liga 1 en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

¿Adiós Sebastián Britos? La tortura que vive Diego Romero en Banfield y que podría acercarlo a Universitario

ver también

¿Adiós Sebastián Britos? La tortura que vive Diego Romero en Banfield y que podría acercarlo a Universitario

¿Ante qué rival Universitario sería tricampeón de la Liga 1?

Universitario puede ser tricampeón de la Liga 1 en la fecha 16 del Torneo Clausura, esto quiere decir que sería ante ADT de visita el domingo 26 de octubre.

Arturo Vidal destrozó sin piedad a extécnico de Universitario y lo criticó por “no estar preparado”

ver también

Arturo Vidal destrozó sin piedad a extécnico de Universitario y lo criticó por “no estar preparado”

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
'U' sufre golpe en Liga 1: Baja de último minuto para partido ante Juan Pablo II
Liga 1

'U' sufre golpe en Liga 1: Baja de último minuto para partido ante Juan Pablo II

Estrella de Cusco FC adelanta salida en plena pelea con Universitario
Liga 1

Estrella de Cusco FC adelanta salida en plena pelea con Universitario

'U' sacará camiseta del Señor de los Milagros y Alianza respondió
Liga 1

'U' sacará camiseta del Señor de los Milagros y Alianza respondió

Pedro García encendió la polémica y destruyó a Ceppelini
Liga 1

Pedro García encendió la polémica y destruyó a Ceppelini

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo