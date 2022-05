Gerson Barreto, volante de Universitario de Deportes, habló sobre el encuentro que sostendrán este fin de semana ante Sporting Cristal, y señaló que deben ver cómo contrarrestar las virtudes de los 'celestes'. Cabe resaltar que el equipo de Ate viene siendo dirigido por Jorge Araujo, técnico interino que sigue invicto desde que asumió el cargo tras la salida de Álvaro Gutiérrez.

"Me he mantenido enfocado esperando la oportunidad que me toque ser titular, no sé si voy a arrancar o no, pero si me toca voy a dar lo mejor y si no, a apoyar al compañero que esté. Este partido que se viene es muy importante por la magnitud en las posiciones que estamos", dijo el futbolista.

"Cuando jugamos de local hemos estado elaborando bastante, nos ha faltado un poco de meterle en ese tramo final, pero lo venimos trabajando en la semana para que el arco se pueda abrir más. Lo más importante es el planteamiento que hagamos nosotros y ver cómo contrarrestar las virtudes del rival", aseguró Gerson Barreto sobre el planteamiento como local que ejercerán ante los 'rimenses'.

Universitario de Deportes recibirá este sábado a Sporting Cristal en el Estadio Monumental a las 7:00 p.m. (hora peruana), por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los 'cremas' llegan a este partido con 24 unidades y ocupando la quinta posición del certamen, mientras que el cuadro 'bajopontino' es tercero con 25 puntos.