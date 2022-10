Charlando con la prensa luego del amargo empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, el estratega argentino Carlos Compagnucci se mostró poco optimista de cara a lo que resta del campeonato. Válido el cotejo por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, el estratega fue honesto al afirmar que el punto les sirve, pero no era lo que esperaban.

“Lógicamente que no me voy contento por el resultado. Vinimos a buscar los tres puntos, las cosas no salieron del todo bien. Enfrentamos a un gran equipo y por ahí no estuvimos finos nosotros para poder generar más. El empate me deja un sabor amargo porque tenemos la necesidad de recortar puntos, pero tranquilo porque el equipo dejó todo. Por momentos el rival nos superó en el juego, pero supimos mantener la calma”, destacó el estratega argentino Carlos Compagnucci.

Reflexionando también sobre el partido que tuvieron ante Sporting Cristal en el estadio Nacional, el técnico Carlos Compagnucci habló sobre las ocasiones que tuvo Universitario de Deportes. Revelando que le hubiera gustado "tener más el balón", el entrenador argentino fue honesto al mencionar que suman, pero no les sirve.

“El partido fue intenso, tuvo situaciones, se corrió mucho. Me hubiera gustado tener un poco más la pelota para generar un poco más, el rival no nos permitió eso. En una gran parte del partido nos manejó las situaciones, pero eso puede pasar y hay que saberlas sostener. Pudimos mantener el cero, no es algo que nos sirve, pero sumamos”, precisó.

Siendo consciente que las fechas están por culminar y quedan solo cuatro partidos para finalizar el Torneo Clausura, Universitario de Deportes tendrá que descansar y en ese sentido Carlos Compagnucci se mostró optimista, aunque la realidad sea complicada.

“A medida que pasen las fechas y no podamos recortar va a ser cada vez más difícil, pero mientras tengamos posibilidades los de arriba también se pueden caer. Acá nadie es un equipo invencible. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y lo que no depende de nosotros no puedo decir nada”, cerró Carlos Compagnucci.

CONFERENCIA DE CARLOS COMPAGNUCCI