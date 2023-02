Universitario de Deportes cayó por la mínima diferencia ayer contra Unión Comercio, en condición de visita. A pesar de haber manejado casi todo el encuentro y fallar varias ocasiones de gol, lo último sacó factura y el local pudo vencer con gol de Miguel Carranza.

Uno que lamenta este suceso, es su goleador Alex Valera, que no estuvo fino ante los Poderosos de Altomayo y desperdició muchas ocasiones claras para poner adelante a los merengues.

“Me he fallado muchos goles, no se me abrió el arco y ahora solo queda pensar en el partido del domingo ante Alianza Lima”, mencionó para Fútbol en América.

También, el atacante contó que tiene en la cabeza los goles errados en su cabeza y que solo queda seguir enfocados.

“En el primer tiempo fallé como tres goles y tengo esas jugadas en la cabeza. Solo queda seguir enfocado”, puntualizó.

¿Cuándo juega Universitario?

La Liga 1 programó el partido entre Universitario vs Alianza Lima para este domingo 19 de febrero desde las 15:30 horas en el estadio Monumental de Ate. Duelo será válido por la fecha 5 del Torneo Apertura.