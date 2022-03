El símbolo de Universitario de Deportes, Don Héctor Chumpitaz, no continuaría en el club de sus amores por decisiones administrativas.

"Héctor Chumpitaz no está más en Universitario de Deportes": según información de Radio Exitosa

Si se llega a confirmar este hecho, habrán problemas porque se estaría metiendo con una leyenda del club, y del fútbol peruano. Don Héctor Chumpitaz no se seguiría en Universitario de Deportes, según la información del comentarista deportivo, Silvio Valencia, el que se mostró indignado por este hecho.

Lo que comenta 'El Sensei' es simple, el ídolo del balompié nacional no continua dentro del 'club de sus amores'. Sin mucho que aportar, desarrolló su información con mucha pena porque 'El Granítico' no solo significa algo para la "U", sino para la historia del deporte local.

Abrió el programa de 'Exitosa Deportes' con la siguiente afirmación: "Voy a tratar de confirmar la noticia. 'El granítico' Héctor Chumpitaz no está más en Universitario de Deportes. Me refiero al jugador histórico". Para después ir con mayor fuerza, y entregando algunos detalles extras al respecto.

"No voy a ser ligero, pero voy a tratar de confirmar la información. Pero Héctor Chumpitaz ya no va más en Universitario de Deportes, es lamentable, un hombre que ha dado todo por la "U" ah. Y me lo han, re re reconfirmado". Desde las redes sociales como era de esperarse, otros periodistas fueron explicando el tema más a fondo. Junto a la indignación evidente, por parte de los hinchas.