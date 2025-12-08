El doloroso desenlace de la temporada 2025 para Alianza Lima, marcado por la impactante eliminación a manos de Sporting Cristal en los playoffs, ha desencadenado una profunda crisis institucional que obliga a una reestructuración total. Este fracaso relegó al club al puesto de Perú 4 en la Copa Libertadores 2026, forzando a la directiva a activar el modo de emergencia.

Alianza Lima anuncia más medidas drásticas

Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul (ahora llamado Aliancistas del Perú), utilizó la plataforma X para confirmar la inminencia de decisiones “drásticas y profundas”. Su mensaje fue claro: “El campeonato acabó y corresponde evaluar el desempeño de todas las instancias del Club”. Este enfoque integral sugiere que la revisión no solo se centra en el plantel, sino que también puestos clave como la Gerencia Deportiva y el Director de Fútbol están bajo escrutinio, responsabilizando a la planificación global por el incumplimiento del objetivo principal.

La urgencia se reflejó con la inmediata salida del técnico Néstor Gorosito, señalado como uno de los principales responsables de la derrota, especialmente por el manejo de la ventaja de 3-1 que se perdió en Matute. Zúñiga prometió: “Se deben tomar medidas importantes en las próximas horas”, buscando calmar a la hinchada y reafirmar el compromiso con la excelencia deportiva.

Alianza Lima no se permite más fracasos

Sin embargo, el comunicado introdujo un matiz de reflexión sobre el personal del club: “Pero también debemos reflexionar ante decisiones sobre quienes han dado todo por Alianza”. Esta frase se interpretó como una referencia directa a la situación de Hernán Barcos, cuyo contrato finalizó sin una oferta de renovación. La directiva del Fondo Blanquiazul parece estar debatiendo internamente cómo equilibrar la necesaria renovación de la plantilla con el reconocimiento a la trayectoria del referente argentino.

Para guiar esta “purga”, Zúñiga estableció un principio inamovible: “El Club está por encima de todas las cosas”. Esta máxima priorizará el bienestar y el futuro deportivo de Alianza Lima sobre cualquier nombre o figura. El objetivo es corregir la planificación que llevó al equipo a un bochornoso final en 2025, recuperar el dominio en la Liga 1 y asegurar una participación internacional más digna.

Jorge Zúñiga busca lo mejor para Alianza Lima

Con el Fondo Blanquiazul liderando esta reestructuración, se esperan anuncios cruciales en los próximos días que definirán el nuevo rostro de Alianza Lima para 2026. La afición blanquiazul, frustrada por la eliminación y las repercusiones económicas, aguarda con impaciencia y preocupación la definición de las nuevas cabezas de la dirección técnica y deportiva, y la eventual resolución sobre el regreso del ‘Pirata’ Barcos.

