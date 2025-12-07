El delantero de 900 mil euros que Alianza Lima tiene avanzado para reemplazar a Hernán Barcos

La temporada de Alianza Lima terminó de forma desastrosa este 2025. Lo bueno que hicieron en torneos internacionales fue borrado por malas decisiones. Es por ese motivo que en Matute están viendo de armar un nuevo plantel para poder ahora sí pelear el título nacional. Por esa razón saben que necesitan tener un goleador y ya han visto el indicado para llevar la camiseta número 9.

Publicidad

Publicidad

La salida de Hernán Barcos ha dejado un camino libre para que se pueda dar una llegada importante. Al pueblo ‘Blanquiazul’ si bien le duele mucho esta partida, pero saben que puede llegar un 9 de calidad y eso es lo que esperan. Así que en el Alejandro Villanueva están buscando romper el mercado de fichajes y traer un jugador de nivel selección.

Hernán Barcos disputó su último partido y se va de Alianza Lima (Foto: Gemini Composición Bolavip).

¿Cuál es el 9 que Alianza Lima está buscando fichar?

Se trata de Luis Ramos, el atacante que está siguiendo de cerca el cuadro de Alianza Lima es el 9 de América de Cali. Se ha complicado su situación en el cuadro colombiano, así que es posible que llegue al Perú. Aunque en este caso hay varios interesados en contar con sus servicios. Pues se conoció que hay clubes del extranjero que lo quieren tener en sus filas.

Publicidad

Publicidad

El periodista Michael Succar hace poco dio la información que en Alianza están trabajando para poder contar con sus servicios. Pero eso no es todo, sino que también tienen conversaciones avanzadas para que se pueda incorporar tras terminar su vínculos con el cuadro colombiano.

“Posibilidades reales, negociaciones avanzando para que Luis Ramos pueda ser pronto nuevo futbolista de Alianza Lima. Es una posibilidad concreta. La idea es conformar el ataque con Ramos, Guerrero y otro delantero extranjero que, intuyo, tendría otros características”, explicó el periodista.

ver también Ricardo Gareca entre los candidatos para llegar a Alianza Lima: “Hay gente en el club cercana a él”

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los números de Luis Ramos este 2025

Este año Luis Ramos solo ha jugado en el fútbol de Colombia, en donde supo ganarse un lugar. El atacante a lo largo de la temporada ha sido utilizado en diferentes momentos, ya sea como titular o incluso como suplente. Pero siempre ha respondido, por eso se esperaba que se quede en Cali. No obstante, parece que por un tema económico esto no será posible.

Luis Ramos celebrando con América de Cali (Foto: Getty).

Lo cierto es que este 2025 ha logrado disputar un total de 50 partidos con la camiseta de los ‘Diablos’, marcando un total de 13 goles en todos los torneos que disputó, mientras que logró dar 3 asistencias en 2713 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves