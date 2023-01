Uno de los fichajes que retumbó el mercado de pases de este 2023 en la Liga 1, fue Horacio Calcaterra. Tras su salida abrupta de Sporting Cristal y regresar a Universitario de Deportes después de 10 años.

El popular Calca se viene esforzando para ganarse nuevamente el corazón de los hinchas cremas, y eso se nota en los partidos de pretemporada que ha tenido con el equipo, porque ha mostrado hasta el momento un rendimiento aceptable.

Pero eso no es todo, porque el argentino nacionalizado peruano contó algunos detalles más desde su vuelta a Ate. Sobre todo del por qué le dieron la camiseta número 10, todo esto y más lo comentó en una entrevista para el programa deportivo por internet, A Presión.

"Primero hablé con Succar a ver si me daba la 7. Me dio vueltas y dije: Ya está, vamos a cerrar ese capítulo y empezaremos con otro número'. Cuando fui a preguntar qué números estaban disponibles, solo había el 3, 4, 10 y 18. Pedí que me den la 10 y luego Succar quería cambiarla. Le dije que no tenía chance y me quedé con la camiseta", señaló.

Cabe recordar que el volante ya sabe lo que es vestir la mica crema y ese dorsal. Es por eso cuando es consultado sobre lo importante que es llevar ese número, menciona no tener problemas, porque su objetivo es que destaque el equipo más que lo individual.

Por último, es preciso mencionar que el atacante Alexander Succar tomó el dorsal 7 desde que llegó en el 2020 a tienda merengue, por lo que durante las temporadas se ha convertido un jugador importante actualmente.





¿Hasta cuándo es el contrato de Calcaterra en Universitario?

El mediocampista firmó por Universitario por las próximas dos temporadas. Lo cual quiere decir que, su vínculo con los cremas, será hasta fines del 2025.

FOTO: UNIVERSITARIO DE DEPORTES