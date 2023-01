Brindando una entrevista para GOLPERU, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, habló sobre la situación del cuadro crema de cara a la temporada 2023 de la Liga 1. Siendo claro al mencionar que el triunfo ante la Universidad César Vallejo sirvió en lo anímico, el directivo también precisó que podrían realizar algún fichaje más.

Si bien reveló que los temas sobre los fichajes los lleva Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari fue claro al mencionar que el delantero Alex Valera podría regresar al cuadro merengue si es que sucede una condición.

"No sé exactamente en qué situación está Alex Valera. Del tema deportivo se encarga Manuel Barreto, él es el que me mantiene al tanto y en caso sea la posibilidad, me comentará", declaró Jean Ferrari a GOLPERU en una reciente entrevista.

Con el comentario la puerta para el delantero peruano Alex Valera en Universitario de Deportes estaría abierta, siempre y cuando así lo crea conveniente Manuel Barreto, y seguro en coordinación con Carlos Compagnucci, estratega del cuadro crema.

Recordemos que Alex Valera se fue de Universitario de Deportes para fichar por Al Fateh. Logrando forzar su salida en una turbulenta situación, el atacante estuvo en el cuadro árabe, pero luego denunció falta de pagos y, tras dos meses de no recibirlos, rompió el contrato y hoy es jugador libre.