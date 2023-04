Consiguiendo un resultado inédito, pues nunca antes un equipo peruano había vencido a uno argentino en condición de visita por la Copa Sudamericana, y reeditando las estadísticas generales pues hace 56 años el cuadro crema no celebraba un triunfo de visita en Argentina en algún torneo internacional, Universitario de Deportes hizo lo que el hincha pedía, pero el tiempo no daba: tres puntos jugando fuera de casa.

Marcado por campañas para el olvido tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes borró toda nefasta estadística luego de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata en El Bosque. Ganándole por 1-0 con gol de penal de Alexander Succar, el triunfo es solo una muestra más del gran momento que vive el plantel crema.

Teniendo así tres puntos por la primera fecha del grupo G de la Copa Sudamericana, existen 3 razones que explican el origen de la victoria. Basándonos en los presentes de los planteles y en una acción determinante que tiene la intervención de la tecnología, hay varias razones para celebrar y tiempo para entenderlas.

Entendiendo que la situación de Gimnasia y Esgrima La Plata no es la mejor, este es el primer punto: el rival. No siendo lo que venía mostrando en el campeonato pasado, ahora El Lobo es un animal sin dientes y rodeado de futuras promesas. Con varios jóvenes en el plantel, el cuadro de La Plata no tiene dinero y tampoco fútbol.

El segundo punto es el gran juego que viene mostrando Universitario de Deportes tras la llegada de Jorge Fossati. Pensando quizá que sería imposible ver al cuadro crema como lo hizo el último miércoles al mando de Carlos Compagnucci, la llegada del técnico uruguayo ha inyectado fútbol, motivación y ha mejorado el lazo del deportista con el estratega.

El tercer punto, y quizá el más decisivo, es la implementación del VAR en las instancias de fase de grupos. Recordando que la temporada anterior la Copa Sudamericana no tenía el apoyo de la tecnología, la intervención fue primordial para decretar el penal a favor de Universitario de Deportes, que varias chances había tenido en todo el partido.

Ahora lo principal será mantener el gran momento tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. Sosteniendo su próximo partido en condición de local, el cuadro crema irá por nuevos tres puntos para seguir rompiendo estadísticas negativas.

RESUMEN: UNIVERSITARIO DE DEPORTES VS GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA POR LA COPA SUDAMERICANA