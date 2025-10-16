Universitario vs. Gimnasia: fecha, hora y canal TV de la Noche de las Pumas 2025

Universitario de Deportes se prepara para dar inicio a una nueva temporada en la Liga Peruana de Vóley y ya tiene lista su presentación oficial. A pocos días del arranque del torneo, el cuadro estudiantil llevará a cabo la ‘Noche de las Pumas’, un evento especial donde presentará a su renovado plantel y posterior a ello, disputará un amistoso ante Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los clubes más representativos del vóley argentino.

Publicidad

Publicidad

Con un plantel renovado, cambios en el cuerpo técnico y un proyecto que apunta alto, el equipo de Ate se alista para pelear por los primeros puestos en el campeonato nacional.

La llegada del entrenador español Francisco Hervás ha generado gran expectativa entre los hinchas, y el amistoso frente a Gimnasia será una ocasión clave para medir los avances del equipo tras una exigente pretemporada. Este encuentro servirá como una primera gran evaluación del trabajo realizado hasta ahora.

A qué hora juega Universitario vs. Gimnasia

Ya está todo listo para el amistoso entre Universitario y Gimnasia y Esgrima La Plata. El encuentro se jugará este sábado 18 de octubre a las 17:00 horas de Perú, justo después de la presentación oficial del equipo ‘crema’ durante la Noche de las Pumas.

Publicidad

Publicidad

El duelo se llevará a cabo en las instalaciones del Coliseo Mariscal Cáceres, en Chorrillos, donde se espera una gran asistencia y el aliento incondicional de la fiel hinchada merengue.

Dónde ver Universitario vs. Gimnasia

Sobre la transmisión del compromiso, aún no hay confirmación oficial por parte de Universitario respecto a su emisión por televisión. Sin embargo, todo indica que el será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del club, lo que permitirá a los hinchas seguirlo desde cualquier parte del Perú o el extranjero.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Bolavip Perú contará con una cobertura especial en tiempo real, que incluirá información previa, alineaciones, fotos y todos los detalles del emocionante duelo frente al elenco argentino.

ver también Se reveló todos los detalles de La Noche de las Pumas 2025: Presentación de Universitario en vóley