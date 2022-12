El jugador panameño-peruano indicó que no se sentía valorado en tienda crema. Luego de estas declaraciones, Barreto habló sobre ese tema.

Alberto Chiquitín Quintero le puso fin a relación con Universitario de Deportes y ahora defenderá la casaquilla del Cienciano del Cusco. A raíz de esto, el peruano panameño habló para el programa deportivo, Entre Bolas, mencionando que los Cremas no le dieron el valor que merecía.

"Son momentos, son sensaciones, sentí que ya no me estaban dando el valor que yo me merecía y por eso tomé la decisión de venir a Cienciano, y estoy muy feliz de representar a esta gran institución", expresó Quintero en Willax Deportes.

Tras estos comentarios, Manuel Barreto, director deportivo de los estudiantiles, respondió sobre lo que dijo Chiquitín. El directivo se mostró sorprendido y mencionó que su única preocupación son los jugadores.

"No tengo ningún comentario ni sé a qué se puede haber referido Alberto Quintero, porque siempre jugaba de titular. Ahora mi única preocupación es el jugador de la ‘U’. No tuvimos la posibilidad de conversar a nivel individual, sí varias veces por el lado grupal", comentó Manuel Barreto en RPP.

¿Cómo le fue a Alberto Quintero en la U?

La entrega del atacante panameño siempre se vio en el campo y así se ganó el corazón de los hinchas Merengues. Anotando 33 goles y se convirtió en el segundo máximo goleador extranjero del club. No pudo celebrar un título nacional, pero logró convertirse en ganador del Torneo Apertura en el año 2020.