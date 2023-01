La situación actual de Alex Valera es muy complicada. Su club, Al-Fateh de Arabia Saudita, no quiere hacerse cargo de su salario tras no cumplir con las expectativas por lo que es inminente que quedará como jugador libre.

A raíz de esto, se rumoreó en los últimos días que el delantero retornaría al fútbol peruano, e incluso se mencionó que el equipo más interesado en quedarse con sus servicios era Universitario de Deportes, pero esto fue descartado.

Jean Ferrari, administrador del club, le concedió una entrevista al programa Fútbol como Cancha de RPP, donde se refirió a diversos temas que abordan al club. No obstante, también dio detalles de la situación de Alex Valera.

"Tenemos la posibilidad de incorporar a un par de jugadores más. No sabemos si Alex Valera va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel, pero no se tratan de él", mencionó el directivo.

De esta manera, su retorno al conjunto merengue queda nula. Sin embargo, Jean Ferrari cerró la nota mencionando que no se incomodaría si firma por un clásico rival: "Esto es fútbol. Si Alex Valera firmaría por Alianza Lima o Sporting Cristal, yo no podría recriminarlo por tomar una decisión profesional"