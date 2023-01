Universitario de Deportes como institución puso el grito en el cielo cuando se enteró de la primera fecha de la Liga 1. Sintiendo de forma directa que fueron agraviados por parte de la Federación Peruana de Fútbol, acusando mala intención, debido a que su estreno será un día donde mucho movimiento deportivo no existe.

Mediante su delegado principal, la "U" charló con Radio Ovación en el programa del periodista deportivo, Luis Enrique Negrini. Martín Kohatsu cargó contra los encargados del fixture, criticando la decisión que terminó perjudicando el debut ansiado. Para los cremas, hay un malentendido que puede tener una finalidad.

Menciona el encargado de comunicar la posición de los merengues, lo siguiente: "El tema es algo que venimos reclamando desde que pasó el campeonato de la Asociación a la Liga porque las programaciones las hace la Liga de manera unilateral, sin tener participación de los clubes como era antes. Nosotros nos enteramos de la programación al igual que un hincha o un periodista".

Este pensamiento se refuerza, después de haber hecho algunas consultas internas, menciona: "Lo que reclamamos es que para la primera fecha el partido más interesante es el 'U'-Cienciano y nos han programado el lunes a las 8 de la noche, so pretexto del señor Héctor Lara, el mexicano que ha sido contratado por el señor Lozano que es quien ha hecho la programación sin conocer el campeonato peruano, porque dice que todos tenemos que jugar en algún momento lunes a las 8 de la noche, lo cual viene a ser una mentira".

De la misma forma, criticó que han contratado a profesionales que no están en capacidades de llevar a cabo un proceso en nuestro país: "Acá el hecho es que el fixture lo ha hecho una persona que no conoce el campeonato, que ha sido recién nombrada por el señor Lozano, esto ha sido hecho unilateralmente por un personaje traído desde México que no conoce el campeonato".

Finalmente, para recalcar su malestar, dejó sentada la posición como Universitario de Deportes, equipo grande del balompié peruano: "Ves la programación y la 'U' podría jugar el domingo a las 7 y no habría problema o podríamos abrir el campeonato el viernes a las 8 de la noche y no habría ningún problema pero demuestran que no quieren el progreso del campeonato".