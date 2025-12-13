¿Es posible el regreso de Fabián Bustos a Universitario si no se concreta la llegada de Javier Rabanal?

Universitario de Deportes sigue generando tendencia en el medio. Tras la salida de Jorge Fossati, el nombre de Javier Rabanal empezó a sonar con bastante fuerza como el principal candidato para tomar el mando del primer equipo. Es más, recientemente el español se desvinculó de Independiente del Valle, aunque ahora último la presencia de Fabián Bustos también se perfila como postulante.

Fuente: ESPN Perú

Recordemos que Fabián Bustos tuvo un paso exitoso por Universitario de Deportes durante la temporada 2024 e inicios del año 2025 cuando tomó la decisión de firmar por Olimpia de Paraguay. Quizá el último recuerdo en el hincha no es el mejor de todos por la forma en que se fue, pero no hay duda de que por su éxito en el club representa ser una alternativa para la directiva.

Fue el periodista Gustavo Peralta quien dio ciertos detalles respecto al nuevo entrenador que tienen en mente en Universitario de Deportes. Claramente, Javier Rabanal es una opción latente y están en proceso de negociación. Dicho esto, no quiere decir que tampoco dejen de lado a Fabián Bustos si es que los temas se alinean. En resumen, sí es posible que el DT argentino vuelva a Ate.

Fuente: @Gustavo_p4

Los detalles sobre el próximo entrenador de Universitario

“Javier Rabanal está cerca, pero aún no hay nada cerrado. Será un fin de semana de decisiones en Universitario. Además, hay otra opción en expectativa. Entiendo que el lunes se debe tomar una decisión final para dictaminar si Rabanal termina cerrando todo, económico, visto bueno del administrador y demás puntos, o van por la otra opción que tiene Universitario”; reveló Gustavo Peralta en ‘L1 Radio‘.

En cuanto a las posibilidades de que el estratega argentino realmente pueda regresar a la ‘U’, se supo lo siguiente: “Si bien la opción está avanzada y la dirección deportiva se inclina por el español Javier Rabanal, la administración también maneja como alternativa a Fabián Bustos por su conocimiento del plantel, del fútbol peruano y por su entendimiento de la institución”.

¿Cómo le fue a Fabián Bustos en su paso por Universitario?

Fabián Bustos llegó a Universitario de Deportes en el año 2024 y estuvo hasta inicios del 2025 cuando aceptó la oferta de Olimpia de Paraguay. En dicho periodo, consiguió el título nacional de la Liga 1 sumando un total de 49 partidos dirigidos entre torneo local y Copa Libertadores. Además, completó 29 triunfos, 12 empates y 8 derrotas. Es de esta manera que, por números y estadísticas, tranquilamente se ganó un espacio entre los candidatos de cara al 2026.

