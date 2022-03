Último momento: Deportivo Binacional vs. Universitario de Deportes cambió de horario

Las últimas horas de Universitario de Deportes fueron sumamente intensas, porque primero no lograron viajar directamente a Juliaca. Después, tuvo que hacer gestiones para moverse hacia Arequipa, y desde ahí poder gestionar su traslado a la localía de Deportivo Binacional en bus.

Durante la tarde se fue manejando información sobre un posible aplazamiento del cotejo entre 'el poderoso del sur' y 'los merengues', pero eso se descartó de manera casi inmediata. Sin embargo, hace poco en la señal de GOLPERU notificaron un hecho inmediato. El cual anuncia el cambio de horario de este cotejo.

+ La reflexión de Cayetano sobre el juego de Gutiérrez: "Todo recambio requiere un proceso"

+ Sin Quintero, Corzo, Valera ni Carvallo, el probable 11 de la 'U' ante Binacional

+ Edwin Ordoñez será el árbitro del duelo entre Binacional vs. Universitario

Sin dar muchos detalles, los diversos periodistas brindaron este dato de manera concreta. El comunicador deportivo, Marco Giovanni, en su cuenta de Twitter contó con lujo de precisiones como fue la gestión que culminó en el cambio de horario para el cotejo de este domingo. Los buenos términos primaron, podemos adelantar.

"El partido Binacional vs. Universitario se jugará este domingo a las 6 pm (ya no a las 3:30 pm) debido a los inconvenientes de fuerza mayor que cambiaron el itinerario de viaje de la U. Cabe señalar que Binacional tuvo la buena voluntad para hacer el cambio de horario". Enhorabuena por las directivas que comprendieron la situación. Así da gusto de ver el deporte rey, donde no existe el ventajismo.