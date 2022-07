Cuando el entorno que más conoce a este futbolista notificó su posible salida, la situación generó mucho revuelo entre sus seguidores. Alberto Quintero es un referente de Universitario de Deportes y su nombre traerá siempre opiniones al respecto. El delantero panameño hace poco fue noticia, y no por hacer goles.

Está claro que su rendimiento en los últimos tiempos no es el mejor, eso lo sabe el propio jugador, además de las personas que pagan su entrada semana a semana y lo ven compitiendo. 'Chiquitín' como se le conoce popularmente, por unas horas fue destrozado por sus seguidores.

Porque un periodista de reconocida trayectoria en el país de Centroamérica soltó una bomba. Donde explicaba los motivos de su inminente salida de Universitario de Deportes. Este hecho, como bien explicamos, causó una ola de comentarios fuertes contra el delantero, ya que lo veían como una pieza fusible.

Sin embargo, y para disipar un poco el humo, el ruido, junto a los comentarios negativos. Recurrimos a una fuente de información confiable, como es el periodista del 'Diario Líbero', Gustavo Peralta. Quien posteó una entrevista que le hicieron a Alberto Quintero, donde se mostró sorprendido.

Textualmente, esto presenta en las redes sociales, el comunicador social de ESPN: "Alberto Quintero habló con el periodista Edgardo Vidal en Panamá y señaló: "Me entero por ustedes de eso (rumores de una salida). A mí nadie me ha dicho nada. No sé de dónde sacaron eso y lo único que te puedo decir es que tengo contrato hasta diciembre"". Quizás ahora las cosas cambian, porque él no quiere irse, como se mencionó recientemente. Los hinchas opinarán.