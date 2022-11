Universitario de Deportes está en una etapa donde debe reformular varias situaciones de su plantel, el cual no consiguió absolutamente nada este año 2022. Una de las salidas fijas del plantel principal es el argentino Claudio Yacob, quien en teoría llegó para darle soluciones al medio campo, pero terminó siendo uno de los peores en rendimiento.

'La Flaca' completó pocos partidos, generó murmullos entre los hinchas que acudían semana a semana a la tribuna, y terminó siendo descartado de todo tipo de proyecto en un momento a otro. Por eso, el entrenador principal, Carlos Compagnucci, le perdió la fe, por eso lo terminó descartando cuando todavía tenían cosas por buscar hace algunas jornadas, debido a su baja valía en cada oportunidad entregada.

Ante todo esto, es importante recordar cómo llegó Claudio Yacob a Universitario de Deportes, y de qué manera fue considerado por la prensa internacional, precisamente en Argentina. 'El Diario Líbero' armó un artículo donde publican la opinión de un comunicador social de la región que seguramente conoce muy bien al ex Racing Club de Avellaneda.

El preámbulo de este hecho nos dice lo siguiente, un tipo de advertencia que no oyeron en Ate: "Un colega de profesión se encontraba conversando con un periodista de nuestro país por enlace telefónico, esto hace meses y antes de que Yacob fiche oficialmente por la 'U'. Cuando de pronto tocaron el tema del ex Racing y el argentino no dudó en arremeter contra su compatriota".

No se coloca el nombre del responsable que lo dice, pero si se cita sus palabras textuales: "No me digas que va a jugar en Universitario (risas). Lo que va a robar ese muchacho". Como decimos, nadie en la "U" tomó en cuenta por ahí los comentarios previos de sus ex equipos, o especialistas de la materia, para saber la actualidad del, hasta ahora, peor refuerzo de la temporada 2022 en la Liga 1.