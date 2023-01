Universitario de Deportes quieren sumar un nuevo central que no pudo jugar mucho con Cerro Porteño en el 2022

Universitario de Deportes aún no termina de armar al equipo que necesita para poder lograr el título de la Liga 1 y pasar a fase de grupos de la Copa Sudamericana. A pesar de que la dirigencia se quedó con las ganas de contar con Bruno Sepúlveda para esta temporada, se tomaron su tiempo para pensar en cómo usar el cupo de extranjero que tiene y en estos días sería clave para la contratación de alguien más.

Es que según diario Líbero, los merengues tendrían en la mira al defensor paraguayo Williams Riveros, el central también sonó como un posible refuerzo en Sporting Cristal.

Luego de esta noticia, muchos aficionados cremas se vienen preguntando quién es Tarzán Riveros y cómo le ha ido en su vida futbolística y al saber esto último muchos quedaron satisfechos, porque salió campeón nacional en Ecuador, dos veces.

FOTO: GETTY

El zaguero ha jugado un total de 184 partidos oficiales con sus diversos equipos. Además, ha logrado anotar en once ocasiones y realizó tres asistencias en los 16.138 minutos. En el 2022, su club no pasó por un buen momento y tan solo disputó 14 encuentros con Cerro Porteño. También, no fue tomado en cuenta en la segunda mitad del Torneo guaraní, apareciendo en la banca de suplentes.

Williams Riveros llegó a estar cotizado en su mejor momento, en 1 millón de euros, según Transfermarkt. Sin embargo, hoy en día todo parece indicar que el central está cotizado en aproximadamente 375.000.