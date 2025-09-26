OPINIÓN| ¿Alianza Lima hizo mal en renovar el contrato de Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito continuará como entrenador de Alianza Lima, pese a la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 a manos de Universidad de Chile. Tras la derrota 2-1 en Coquimbo, hubo muchos cuestionamientos al planteo inicial y hasta pedidos de salida para ‘Pipo’, pero su renovación de contrato ya está garantizada.

La gran pregunta que debe surgirle a varios fanáticos de Alianza Lima es si la directiva no se apuró en renovarle su contrato a Néstor Gorosito. Lo hecho internacionalmente, tanto en Libertadores como en Copa Sudamericana, no deja dudas, pero aún queda a deber en la Liga 1. ¿Entonces?

Aún con los errores que tuvo en el partido de vuelta ante Universidad de Chile al no poner como titulares a Kevin Quevedo y a Pablo Ceppelini, entre otros, e incluso con el desempeño en Liga 1, la renovación de contrato a Néstor Gorosito es lo correcto. Si desde la administración íntima confían en la idea de Franco Navarro al frente de la dirección deportiva, entonces, por ende, también deben hacerlo en ‘Pipo’.

Darle entidad a lo que ciertos “hinchas” lanzan en caliente luego de un mal partido, así sea una eliminación de copa, no es lo que deben hacer los directivos de Alianza Lima. Durante todo el año, hubo más muestras positivas que negativas de lo que el equipo de Néstor Gorosito ha mostrado en campo. Eso es lo que debe importar.

‘Pipo’ le ha devuelto esa estirpe copera que necesita un equipo del Perú, no sólo Alianza Lima, sino todo el Perú para pelear a nivel continental. La deuda será el torneo local donde hubo resultados adversos, pero también es parte del aprendizaje que el propio técnico argentino debe ver de lo que es jugar en el país. También deberá calmarse y evitar posibles sanciones, así vea los polémicos arbitrajes que hay en el fútbol peruano.

Podrá no ganar un título este año y aún así lo de Alianza Lima ya será histórico por lo visto en La Bombonera ante Boca, ante Sao Paulo en el Morumbí o en el Arena do Gremio ante el ‘Tricolor’. Argumentos sobran como para haber elegido la renovación de contrato.

Una advertencia a Néstor Gorosito

Llamó mucho la atención que Gorosito haya definido el ingreso de Alan Cantero por sobre Kevin Quevedo, así como la permanencia de Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña en el mediocampo. Las explicaciones post partido en conferencia de prensa no han sido del todo convincentes e invitan a pensar en que algo más hubo en estas decisiones.

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima.

‘Pipo’ hará un mea culpa en las malas decisiones que tomó. Un entrenador con su experiencia y con tanta llegada al jugador, seguramente, habrá explicado sus razones. Lo que no tiene que perder ante esto es la seguridad y la confianza del plantel.

Pablo Ceppelini, quien venía de marcar ante Comerciantes Unidos y había tenido buenas actuaciones en Liga, pedía titularidad a gritos. Gorosito siguió contando con Sergio Peña, más por jerarquía, que por presente. Y ese es un error que no se puede repetir a futuro.

El propio Ceppelini deslizó su disconformidad a los medios de comunicación tras el partido, más allá de que entiende que el entrenador es el que define. “Uno siempre se entrena para jugar, para estar a la orden. Pensé que hoy iba a tener más minutos por lo hecho después del partido con Comerciantes Unidos pero es la decisión del profe y hay que respetarlas“, dijo. ¡Ojo al descontento, Pipo!

