¿Alianza Lima le renovó el contrato a Néstor Gorosito para la temporada 2026?: Franco Navarro responde

La renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima para la temporada 2026 se perfila como una de las noticias más relevantes en el panorama futbolístico peruano. A pesar de que la información internacional había sugerido que el acuerdo ya estaba cerrado y los documentos debidamente firmados, recientes declaraciones del director deportivo del club íntimo, Franco Navarro, han arrojado nueva luz sobre la situación, indicando que el proceso aún está en curso.

¿Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima?

Navarro, en sus palabras, dejó entrever una clara inclinación hacia la continuidad del proyecto liderado por Gorosito. “Creo en la continuidad de los proyectos, eso enfoca y el cuerpo técnico está involucrado en eso”, afirmó el directivo, enfatizando la importancia de mantener una línea de trabajo estable y un equipo técnico comprometido con los objetivos del club. Esta declaración se produce en un momento crucial para Alianza Lima, justo después de su regreso a la capital peruana tras una dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile.

La eliminación del torneo continental, si bien fue un golpe anímico, no ha mermado la confianza de la directiva en el cuerpo técnico. Franco Navarro, al ser consultado sobre el futuro de Néstor Gorosito, brindó un respaldo explícito a su labor y a la de los principales artífices del equipo. Su postura sugiere que, a pesar de los resultados adversos en la arena internacional, la visión a largo plazo prevalece y se busca consolidar un proyecto deportivo que trascienda los altibajos coyunturales.

Publicidad

Publicidad

Néstor Gorosito dirigiendo a Alianza Lima contra Boca Juniors. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Alianza Lima tiene que analizar su presente

Mientras la prensa internacional daba por sentado un acuerdo inminente y la concreción de todos los trámites documentales, la versión interna de Alianza Lima apunta a que las negociaciones se encuentran en su fase final. Se espera que en los próximos días se llegue a un entendimiento definitivo, lo que permitiría oficializar la continuidad de Néstor Gorosito al frente del equipo para el próximo año. Esta posible renovación no solo representaría un espaldarazo a la gestión del estratega argentino, sino también una señal clara de la ambición de Alianza Lima por consolidar un proyecto deportivo sólido y competitivo, tanto a nivel nacional como internacional.

La expectativa en torno a este anuncio es alta, y los aficionados esperan con ansias la confirmación que delineará el futuro inmediato de uno de los clubes más importantes del Perú. El hincha de Alianza Lima valora demasiado lo que es el ambiente internacional que vivieron este 2025, pero no olvida a su vez que prácticamente tienen regalado el campeonato local, dejando a merced el tricampeonato del eterno rival: Universitario de Deportes. El cual parece inminente por los resultados que se vienen dando.

Publicidad

Publicidad