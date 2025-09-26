Giro inesperado en Alianza Lima: El plan inmediato tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Demorará en procesar, pero es un hecho: Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final. No logrando superar la llave ante la Universidad de Chile, ahora el equipo del técnico Néstor Gorosito tiene que levantarse rápido.

Y es que si algo cambió en La Victoria luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, son las prioridades. No teniendo la responsabilidad internacional, Alianza Lima sufrió un giro radical y ahora tiene un nuevo plan inmediato.

Así es, Alianza Lima tiene un nuevo plan inmediato y es vencer a Cienciano este domingo en el Cusco. De esta forma estará recuperando el terreno que cedió en la tabla del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

A partir de ello, el nuevo objetivo de Alianza Lima es ganar el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. De esta forma continuará con la meta de ser campeón nacional, título que podría borrar en algo la eliminación de la Copa Sudamericana.

¿Por qué Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile. Perdiendo por 2-1 en el resultado global, el cuadro de Perú quedó fuera en cuartos de final y ahora se tendrá que enfocar en el Torneo Clausura.

Pero la situación no es nada fácil pues Alianza Lima está muy relegado en el Torneo Clausura. A falta de disputar su partido por la fecha 11, el equipo de Néstor Gorosito es sexto con 15 puntos y está a 6 de Universitario, único líder.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima vuelve a jugar este domingo 28 de septiembre ante Cienciano en Cusco. En partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú, el cotejo se dará desde las 6:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿En qué puesto de la tabla está Alianza Lima?

Alianza Lima está en el sexto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. Con quince puntos tras nueve partidos jugados, el equipo del técnico Néstor Gorosito está a seis puntos del líder: Universitario.