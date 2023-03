La administración de Universitario de Deportes tiene una dura misión y esta es poder encontrar el reemplazo de Carlos Compagnucci. En las últimas horas se dieron a conocer una serie de nombres que interesan en tienda merengue.

No obstante, la directiva del club crema tiene como candidato principal al estratega uruguayo Jorge Fossati e incluso de acuerdo a lo señalado por el DT charrúa, ya hubo contacto para sumarlo al proyecto.

"No me gusta mentir. Sí, Universitario de Deportes se ha comunicado conmigo en las últimas horas, pero hasta ahora no hay nada concreto. Es lo único que voy a decir. Es un orgullo que me llame un club con la grandeza de la 'U'", expresó Fossati al ser consultado sobre si Universitario le hizo una oferta laboral.

Bajo esa premisa los hinchas merengues quedaron a la expectativa de si el cuadro merengue optará por contratar al estratgea. Esta duda fue resolvida por el periodista Gustavo Peralta, quien hasta dio fecha para el posible acuerdo entre el DT y el club.

El comunicador respondió un comentario de un usuario en Twitter e indicó que hasta la fecha no existe un acuerdo entre ambas partes; sin embargo, de acuerdo a lo que pudo conocer se espera que lleguen a un consenso el día de hoy, o sea este miércoles 1 de marzo.