¿Habrá Messi vs. Cristiano Ronaldo? Se supo cuándo podrían enfrentarse Argentina y Portugal en el Mundial 2026

El Mundial 2026 trae consigo una posibilidad que paraliza al planeta fútbol: un eventual choque entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, posiblemente el último gran duelo entre las dos máximas figuras de este siglo.

Aunque aún falta disputar la competencia, el cuadro del torneo ya permite identificar en qué instancia podrían encontrarse Argentina y Portugal, siempre y cuando ambos cumplan con un camino casi perfecto en la fase inicial.

¿En qué fase podrían verse las caras Argentina y Portugal?

De acuerdo con la estructura definida para la Copa del Mundo 2026, el enfrentamiento entre ambas selecciones solo sería posible si Argentina y Portugal logran terminar primeros en sus respectivos grupos. Ese es el requisito principal para que los dos equipos queden ubicados en la misma ruta del cuadro eliminatorio.

Luego de superar la fase inicial como líderes, necesitarían avanzar con éxito en 16avos de final y posteriormente en octavos de final. Si ambas condiciones se cumplen, el duelo soñado se daría en la fase de cuartos de final, una instancia cargada de emoción y con tintes históricos.

El posible último enfrentamiento entre dos leyendas

Un cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en cuartos no solo tendría peso deportivo, sino también simbólico. Ambos futbolistas, que han marcado una época con récords, títulos y una rivalidad única, podrían verse las caras por última vez en un Mundial, justo cuando sus carreras se acercan al final.

La expectativa crece entre los aficionados de todo el mundo, que sueñan con un nuevo capítulo entre las dos máximas estrellas de este siglo. Ahora, el desafío estará en que ambas selecciones cumplan su parte del camino para que el duelo pueda hacerse realidad.

¿En qué Grupos están Argentina y Portugal?

Grupo J:

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K:

Portugal

Play-Off 1

Uzbekistán

Colombia

