Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

¿Habrá Messi vs. Cristiano Ronaldo? Se supo cuándo podrían enfrentarse Argentina y Portugal en el Mundial 2026

Ambos astros del fútbol podrían verse las caras si logran superar con éxito las primeras etapas de la competencia. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Lionel Messi podría verse las caras con Cristiano Ronaldo en cuartos de final.
© Composición Bolavip PerúLionel Messi podría verse las caras con Cristiano Ronaldo en cuartos de final.

El Mundial 2026 trae consigo una posibilidad que paraliza al planeta fútbol: un eventual choque entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, posiblemente el último gran duelo entre las dos máximas figuras de este siglo.

Publicidad

Aunque aún falta disputar la competencia, el cuadro del torneo ya permite identificar en qué instancia podrían encontrarse Argentina y Portugal, siempre y cuando ambos cumplan con un camino casi perfecto en la fase inicial.

¿En qué fase podrían verse las caras Argentina y Portugal?

De acuerdo con la estructura definida para la Copa del Mundo 2026, el enfrentamiento entre ambas selecciones solo sería posible si Argentina y Portugal logran terminar primeros en sus respectivos grupos. Ese es el requisito principal para que los dos equipos queden ubicados en la misma ruta del cuadro eliminatorio.

Luego de superar la fase inicial como líderes, necesitarían avanzar con éxito en 16avos de final y posteriormente en octavos de final. Si ambas condiciones se cumplen, el duelo soñado se daría en la fase de cuartos de final, una instancia cargada de emoción y con tintes históricos.

Publicidad
Tweet placeholder

El posible último enfrentamiento entre dos leyendas

Contra qué rivales podría jugar Portugal y Cristiano Ronaldo si clasifica a 16avos de final de Mundial 2026

ver también

Contra qué rivales podría jugar Portugal y Cristiano Ronaldo si clasifica a 16avos de final de Mundial 2026

Un cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en cuartos no solo tendría peso deportivo, sino también simbólico. Ambos futbolistas, que han marcado una época con récords, títulos y una rivalidad única, podrían verse las caras por última vez en un Mundial, justo cuando sus carreras se acercan al final.

La expectativa crece entre los aficionados de todo el mundo, que sueñan con un nuevo capítulo entre las dos máximas estrellas de este siglo. Ahora, el desafío estará en que ambas selecciones cumplan su parte del camino para que el duelo pueda hacerse realidad.

Publicidad

¿En qué Grupos están Argentina y Portugal?

Grupo J:

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K:

  • Portugal
  • Play-Off 1
  • Uzbekistán
  • Colombia
Publicidad

DATOS CLAVES

  • El enfrentamiento entre la Argentina de Lionel Messi y el Portugal de Cristiano Ronaldo solo sería posible en la fase de cuartos de final.
  • Para que se dé el duelo, tanto Argentina como Portugal deben clasificarse como primeros en sus respectivos grupos.
  • Si ambas selecciones cumplen el requisito de ser líderes, necesitarían avanzar con éxito en las fases de 16avos y octavos de final.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Messi y CR7 superados en inesperado ranking previo al Mundial 2026 por Mbappé, Haaland y Yamal
Mundial 2026

Messi y CR7 superados en inesperado ranking previo al Mundial 2026 por Mbappé, Haaland y Yamal

Kenji Cabrera vs. Lionel Messi: ¿Cuándo y dónde ver la final de la MLS?
Peruanos en el exterior

Kenji Cabrera vs. Lionel Messi: ¿Cuándo y dónde ver la final de la MLS?

Inter Miami con Lionel Messi golearon al New York City y son campeones de la Conferencia Este de la MLS
Futbol Internacional

Inter Miami con Lionel Messi golearon al New York City y son campeones de la Conferencia Este de la MLS

¿Pega la vuelta? Luis Ramos se va de América de Cali y ya tendría su futuro definido en la Liga 1
Peruanos en el exterior

¿Pega la vuelta? Luis Ramos se va de América de Cali y ya tendría su futuro definido en la Liga 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo