Las coincidencias con el Mundial 2010 que ilusionan a España con ganar la Copa del Mundo 2026

Terminó la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 y los equipos ya empiezan a visualizar las opciones que tienen para conseguir el trofeo. Uno de los enormes candidatos para ello es sin duda alguna la Selección de España, quien tras conocer a sus rivales en la fase de grupos podría empezar a ilusionarse con respecto a similitudes que en su momento se dieron en Sudáfrica 2010.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Getty Images

Como bien sabemos, la Selección de España se quedó con el título del Mundial 2010 y hasta el momento es la única estrella que tienen en su palmarés. Junto una generación dorada de jugadores que atravesaban un gran momento en sus respectivas carreras, los dirigidos en ese entonces por Vicente del Bosque marcaron un hito y ahora sueñan con repetir el plato en Norteamérica.

Resulta que en el Mundial 2010, la Selección de España integró el Grupo H y así mismo será en el Mundial 2026. Además, en aquel campeonato que se realizó en Sudáfrica, el partido inaugural fue entre México y el equipo anfitrión y estos mismos rivales harán lo propio en Norteamérica. En conclusión, la ‘Roja’ encuentra dos coincidencias con las que hoy mismo pueden ilusionarse.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @postunited

¿Cómo fue el camino de España para campeonar en el Mundial 2010?

La Selección de España, liderada en ese momento por Vicente del Bosque, integró el Grupo H del Mundial 2010 junto a Chile, Suiza y Honduras. De manera sorpresiva, perdió el primer partido de la serie frente a los europeos por 1-0, luego derrotó 2-0 a los centroamericanos y venció 1-2 a los sudamericanos, sumando de esta manera un total de 6 unidades y quedando en primer lugar.

ver también Dónde y en qué estadios jugará España en el Mundial 2026 de la FIFA

En octavos de final, la ‘Roja’ se enfrentó a Portugal y logró un triunfo por 1-0. En cuartos de final, el rival fue Paraguay y también ganaron 1-0 en un partido realmente emocionante. Ya en semifinales, Alemania estuvo al frente y con gol de Carles Puyol fue que España triunfó por 1-0. La gran final fue ante Países Bajos y en el tiempo suplementario apareció Andrés Iniesta para el 1-0 definitivo.

Publicidad

Publicidad

Los rivales que enfrentará España en el Mundial 2026

La Selección de España integra el Grupo H del Mundial 2026 y sus rivales son: Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. En el papel, todo parece indicar que los europeos tienen un camino bastante tranquilo para acceder a la siguiente ronda, siendo el partido frente a los charrúas el más complicado de la serie. Luego de ello, veremos cómo se les acomoda el torneo y los equipos a los que enfrentaría.

Fuente: @SEFutbol

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES