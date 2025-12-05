Las figuras de Cabo Verde que España y Uruguay siguen atentamente para el Mundial 2026

Las selecciones de España y Uruguay se perfilan para ser favoritas a liderar el Grupo H del Mundial 2026. Tras el sorteo realizado este viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos, tanto ‘La Roja’ como los ‘Celestes’ ya visualizan lo que será la Copa del Mundo donde deberán enfrentarse entre sí, así como también a Arabia Saudita y a la debutante Cabo Verde.

La novedad con el Mundial de 48 selecciones permitió algunos hechos históricas en las Eliminatorias de cada continente. Cabo Verde hizo historia y se clasificó por primera vez a una Copa del Mundo tras superar las clasificatorias africanas. A su vez, tendrá un duro grupo H ante rivales con suma experiencia en este tipo de competencias.

Si bien Arabia Saudita se perfila como un rival que puede pelearle tanto a españoles como a uruguayos, los caboverdianos quieren dar el golpe en el Mundial 2026 y tienen con que hacerlo.

Todo los detalles sobre Cabo Verde de cara al Mundial 2026

Para el público futbolero, Cabo Verde será una de las novedades en el Mundial 2026. También para sus rivales en la fase de grupos. En este sentido, tanto la Selección de España como la de Uruguay deberán hacer un estudio sobre este combinado africano.

Para empezar, sorprendió en las Eliminatorias de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) al ganar su grupo, superando a selecciones históricas como Camerún y Angola, entre otras. Con 23 unidades se quedó con el Grupo D y una de las plazas mundialistas.

Su entrenador es Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, quien nació en Cabo Verde. Ha dirigido al combinado nacional en 59 partidos desde 2020 donde logró 27 victorias, 18 derrotas y 14 empates. Lleva una racha de 10 partidos sin perder en los 90 minutos.

Bubista estuvo en el sorteo del Mundial 2026 (Getty Images).

Las figuras de Cabo Verde que deberán seguir España y Uruguay

A la hora de destacar futbolistas del seleccionado apodado como los ‘Tiburones Azules’, hay que nombrar a los que tienen actualidad en el fútbol europeo. Dailon Livramento, quien nació en Países Bajos, es una de las estrellas y juega en el Casa Pia de Portugal.

Dailon Livramento, una de las figuras de Cabo Verde (Instagram @dailonlivramento).

Nuno da Costa es otro jugador importante en ofensiva y tiene actualidad en el Basaksehir de Turquía. Y el volante defensivo Kevin Lenini destaca por ser el eje entre ataque y defensa; juega en el Krasnodar de Rusia.

Por último, hay que destacar al arquero titular Bruno Varela. Nacido en Portugal, actualmente, está fuera de Europa, pero en una liga muy competitiva como es la Saudi Pro League. Defiende la camiseta del Al Hazem saudí.

¿Dónde se jugará el Grupo H del Mundial 2026?

A falta de una definición oficial por parte de la FIFA con el calendario completo para el Mundial 2026, se especula con que los partidos del grupo H se disputen en las siguientes ciudades: Guadalajara, Houston, Atlanta o Miami. Tres de esas ciudades serán elegidas paras sus encuentros en el Grupo H.

FIFA dará a conocer el calendario oficial y completo del Mundial 2026 con fechas, horarios, sedes y estadios este sábado 6 de diciembre, es decir, un día después del sorteo del Mundial 2026.

